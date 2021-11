Después de diversos baches y de varias rupturas, con un supuesto atropello por parte de la ex concursante de Gran Hermano al jugador de la UD Las Palmas, la relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parece que, esta vez sí, va viento en popa.

La influencer ha sido la protagonista de una gran fiesta privada de cumpleaños dedicada a ella exclusivamente. La televisiva, que cumplía 32 años, lo celebró por todo lo alto rodeada de su pareja y de sus amigos.

En las imágenes del fiestón, grabadas para su canal de Mtmad, la canaria, rodeada de una decoración basada en globos, desenvuelve los regalos uno a uno. Pero deja para el final los de su novio, sin duda, los más especiales.

Y puede que los más caros, ya que Jesé se ha gastado bastante dinero en presentes de lujo para su chica. Cuatro regalos con los que la canaria se ha quedado en shock.

Se trata de dos bolsos, cada uno de una marca de lujo diferente, unas zapatillas de deporte valoradas en más de 300 euros y un exclusivo Rolex.

"Siempre he querido uno, te pasaste", afirmaba Aurah cuando descubría lo que era. Tan emocionada se quedó con el lujoso regalo que, en sus menciones tras la fiesta, había una muy especial para su chico. Por los regalos y por apoyarla incondicionalmente.

"Yo no me lo puedo creer. Siempre he soñado con tener un Rolex y me han regalado el más bonito de todos", reconocía una emocionada Aurah Ruiz mostrando este exclusivo regalo a la cámara. Por supuesto, la edición es limitada y personalizada por el propio futbolista, ya que es un artículo que no se puede encontrar en ningún establecimiento ni tampoco en su página web.