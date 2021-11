No hay dos sin tres, reza un dicho popular del refranero popular. Tras una turista que criticó el "clima y que las cremalleras no cierran" en Canarias y un exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' se quejó sobre la falta de ambiente en las Islas, ahora otra influencer carga contra la ausencia de fiesta en el Archipiélago debido a las restricciones anticovid, que está en plena quinta ola del coronavirus.

El joven Michael Chenlo está de vacaciones en Tenerife, que se encuentra en nivel 4 de alerta por coronavirus, en el que también estará Gran Canaria, a partir de este lunes, 9 de agosto. "Aquí cierra todo a las 12; no hay secuestro posible", se queja.

"No hay toque de queda, pero el ocio nocturno cierra a las 00:00; creo que es la ciudad de España con las restricciones más altas", comenta a uno de sus seguidores, de entre los más de 320.000 con los que cuenta en Instagram.

El participante de 'La Isla de las Tentaciones' hace "una recogida de cable"

Primero carga contra Canarias, y después se disculpa ante la oleada de críticas recibidas a través de redes sociales. El 'modus operandi' del exconcursante de La Isla de Las Tentaciones, Gonzalo Montoya, ha sido el mismo que el que realizó la turista que cargó contra las islas por su "clima" y sus "cremalleras".

El joven influencer viajó a mediadios de julio a Tenerife y criticó el poco ambiente festivo en la isla que está en nivel 3 en alerta por Covid-19 y por la presencia de nubes a su llegada al aeropuerto.

"No he conocido una ciudad con menos fiestas en mi vida" o "Aquí lo tenemos chavales, justo cuando se está acabando el mundo en Tenerife, hemos llegado. No sabía que Galicia estaba tan guay”, fueron alguna de las frases que crearon indignación en las redes sociales y le llevaron a disculparse.

El que participara en La Isla de las Tentaciones decidió “recoger cable” asegurando que “Tenerife es lo mejor del mundo, increíble, lo máximo, los mejores días de mi vida, el cielo, me lo estoy pasando en grande, turismo insuperable, limpieza, gente buenísima, amables, el Teide mágico, las mejores papas con mojo del universo…”.

"En Canarias la ropa está desteñida y las cremalleras de los bolsos no abren“

Hace más de una semana una turista peninsular se hizo viral por una causa similar. Todo ello se debe a un vídeo que una turista penínsular ha publicado en sus redes sociales y que se han vuelto virales al circular por un gran número de los teléfonos móviles en las Islas.

La visión que muchos turistas tienen sobre el Archipiélago es que Canarias es un sitio donde hace sol y calor durante todo el año. Para la turista su visita en Canarias “ha sido una decepción muy grande, muy grande”.

“Tenía muchísimas ganas de venir a Canarias, muchísimas. Hacía un montón de años que quería venir aquí“, lo que finalmente se habría encontrado al llegar sería “un sitio con nubes y cuatro tiendas“, comenzó el vídeo la mujer que se hospedó en un recinto turístico de Puerto de la Cruz.

"La ropa que tienen está desteñida, la ropa de los bolsos no abren“, añade.

Las reacciones de las redes sociales no se han hecho esperar al crear indignación entre los usuarios canarios. Entre ellos destaca un comentario del humorista Kike Pérez. “Estoy totalmente decepcionado, en el País Vasco no levantan piedras por la calle, en Galicia no hay vacas en la carretera, en Andalucía hay gente que no es graciosa, en Cataluña un hombre me prestó dinero y luego llego a Canarias y no hay sol”, cuenta de forma irónica.