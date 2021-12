Desde que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confirmara la semana pasada que este año no realizará la tradicional Cabalgata de Reyes por el repunte de la incidencia Covid, una decisión que han tomado otros municipios de la isla, muchos han sido los ciudadanos que han protestado en las redes sociales por esta decisión. Una de estas quejas, realizada por una madre, se ha vuelto viral al compartirse en las distintas aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

“Me gustaría entender por qué la Cabalgata no se hace y, sin embargo, sí se permiten 20.000 personas en el Estadio de Gran Canaria”, comienza la carta de la ciudadana indignada.

"Me gustaría entenderlo, pero no es así. Una vez más veo cómo los más pequeños sufren las decisiones de unos adultos, que al parecer no necesitan la magia de la Navidad", añade la vecina de Las Palmas de Gran Canaria.

"Me encantaría entender por qué la cabalgata de reyes, evento que se da al aire libre, que puede tener una duración máxima de unos veinte o treinta minutos con una simple carroza y los tres Reyes Magos no se hace, y, sin embargo, sí pueden juntarse durante casi dos horas, cerca de 20.000 personas en el estadio de Gran Canaria o se pueden hacer conciertos en recintos cerrados con entradas agotadas y, por supuesto, no quiero dejarme atrás festivales como Womad", explica.

"No es justo para ellos, que no votan, no se manifiestan o no consumen directamente, que se les vuelva a quitar un evento tan importante", argumenta para tratar de justificar la decisión de cancelar el desfile de Reyes. "Espero reconsideren su decisión y le den a los niños la cabalgata de Reyes que se merecen», concluye la autora, «si no, habrá que plantearse cerrar todo Triana para lso adultos el día 5, ¿no?", finaliza.

Una Cabalgata alternativa

Melchor, Gaspar y Baltasar no saben todavía si podrán desfilar el próximo cinco de enero en una cabalgata tradicional como las que se hacían antes de la pandemia, aquellas que atravesaban la ciudad de punta a punta en medio de una marabunta de chiquillos y mayores, pero a medida que repuntan nuevamente las cifras de contagios por covid los responsables municipales lo ven cada vez más difícil.

Así lo manifestaron este jueves tanto el alcalde Augusto Hidalgo, que contempla «un escenario cada vez más complicado» para celebrar una cabalgata tradicional, como la concejala de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, quien insistió en que «hoy por hoy, con la situación que tenemos, sería irresponsable pensar» en el desfile de siempre, en el que se llegan a congregar más de 100.000 personas entre La Isleta y Triana.

Inmaculada Medina aseguró que la decisión se adoptará la próxima semana e insistió en que su departamento sigue trabajando en una cabalgata clásica, cada vez más improbable, pero también en las alternativas.

Lo único que tiene claro Medina en estos momentos, sostuvo, es que los niños y las niñas van a poder ver a Sus Majestades.

Entre las alternativas que se barajan está la celebración de un paseo similar al de enero pasado, en el que los Reyes se pasearon por el municipio a través de un recorrido que se guardó en el mayor de lo secretos para evitar aglomeraciones. Medina no quiso desvelar nada del plan b que se prepara para este año y se limitó a decir que la cabalgata alternativa «tendrá una participación diferente» a la de enero pasado «pero, sobre todo, los niños no van a perder la ilusión de ver a los Reyes Magos». Aunque los Reyes pasaron en la edición anterior por casi todos los barrios del municipio, fueron muchos los niños que se quedaron con las ganas de verlos por la rapidez con la que circularon.

En palabras de Medina, con la situación sanitaria que hay en estos momentos, con los contagios en plena escalada, «no puedo estar pensando en la cabalgata tradicional, pero por supuesto que pensamos en las alternativas. Desde el principio estamos trabajando con ambas posibilidades, pero hoy 9 de diciembre, es evidente que el Gobierno de Canarias no me autoriza una cabalgata».

«La próxima semana», subrayó, «tomaremos la decisión definitiva y comunicaremos todo lo que queremos hacer en el caso de que no se pueda tener cabalgata».

Con todo, aclaró, «cualquier cosa que hagamos va a depender del nivel de contagios que estamos teniendo y de la autorización de la Dirección General de la Salud, pero hoy por hoy me parece una irresponsabilidad organizarla, con la que está cayendo».

La concejala consideró que la posibilidad de que los niños se puedan vacunar es «una oportunidad» que facilita la celebración de este tipo de actos, pero consideró que hay que actuar con prudencia y con responsabilidad a la hora de tomar la decisión.