Un precio más elevado de lo normal en una cuenta de un restaurante y un buen tuitero o tuitera cerca es sinónimo de fenómeno viral en redes sociales asegurado.

Esta combinación es una apuesta asegura para todos aquellos que quieren expresar su indignación en sus perfiles de internet por lo que ya se consideran los "sablazos" en diferentes establecimientos de restauración.

Sin ir más lejos, hace unos meses, una situación muy parecida a la que vamos a reflejar en este artículo ocurrió en un restaurante de San Sebastián de La Gomera. En él se muestra como la cuenta asciende a 30 euros en un desayuno.

En este caso, el protagonista del nuevo 'sablazo' que se ha vuelto viral en redes ha sido un bar madrileño que ha enfadado mucho a una usuaria que ha mostrado su indignación en redes.

"Pasa de castaño oscuro"

La usuaria en cuestión, Páz Álvarez, se ha quejado en las redes sociales de la cuenta que le cobraron por un desayuno. "Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar", clamaba la usuaria en un mensaje que se ha vuelto viral.