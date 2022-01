Dídac Ribot es un popular 'youtuber' de humor y acumula más de 500.000 seguidores en Instagram. El pasado 15 de enero las redes se le giraron en contra después que una chica de Torremolinos publicara que había intentado ligar con ella este verano, cuando tenía 15 años y él 26.

Vale, primero, Didac Ribot me pidió fotos y sexo sabiendo que yo tenía 15 años teniendo él 26 hace 6 meses. Este video es en el que empezamos a hablar y le digo mi edad pic.twitter.com/cRjOLLHszC — briisa05_ (@BrisaCamille) 15 de enero de 2022

En las capturas de pantalla que muestra la chica, se ve cómo es ella quien habla primero a este creador de contenido desde la admiración. Ella le explica que tiene recuperaciones de tercero de la ESO, pero esto no hace que Ribot pare y le envía una foto suya con el texto "brazaco de masturbarme" e incluso le pregunta si es virgen.

La chica ha aclarado que subía el hilo a Twitter porque "es posible que a otras chicas les haya pasado y hasta que no ha salido lo de Energuia no sabía cómo denunciarlo".

Subo este hilo porque es posible que a otras chicas les haya pasado y hasta que no ha salido lo de energuia no sabía como denunciarlo — briisa05_ (@BrisaCamille) 15 de enero de 2022

El caso de Energuia y las ‘nekos’

Ribot no ha sido el primer 'influencer' en recibir acusaciones de intentar ligar con menores de edad.

Energuia es un 'tiktoker' y 'streammer' de 27 años cuyo contenido gira en gran parte sobre las bebidas energéticas. En uno de los últimos directos de Twitch, cuando le preguntaban sobre su prototipo de chica, él contestaba que le gustan las 'nekos' (que significa gato en japonés). Añadía que son "ese tipo de chica, siempre mayores de edad, que se comportan con un estilo infantil". En la misma conversación también admitía que había pagado para que algunas de sus seguidoras le enviaran fotos.

Vaya tela el directo de Energuia pic.twitter.com/0uQgUvld6g — Tascón (@TASCON__) 10 de enero de 2022

Muchas personas han acusado a Energuia de gustarle las niñas pequeñas, pese a que él había hecho hincapié en que eran mayores de edad. El 'tiktoker' Kappah ha compartido en sus redes sociales mensajes anónimos de otras chicas que aseguraban que Energuia había intentado ligar con ellas.

Energuía ha intentado responder a las acusaciones con un directo explicando que "le gusta mostrarse cercano" y que cuando empieza a hablar con una chica no le pregunta qué edad tiene, por eso no sabía que había hablado con menores. Este lunes ha explicado en Instagram que se han anulado las colaboraciones y que las marcas no quieren saber nada de él por la "mala publicidad".

El juicio de las redes

Al ser personas conocidas y al denunciarse todo a través de las redes sociales, los comentarios no han tardado en aparecer, ya sean condenando las actitudes de Energuia y de Dídac Ribot o cuestionando el relato de las chicas.

2022 🚩

Energuia ✅

Didac Ribot ✅

Next??? — qz (@MarioQz_) 16 de enero de 2022