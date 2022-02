El programa semanal de humor satírico de TV3, Polònia, ha hecho una versión de la exitosa canción aspirante a representar a España en Eurovisión Ay, mamá, pero en lugar de dedicarlo a la madre, lo ha hecho al padre. Pero no a cualquier progenitor, sino a Juan Carlos de Borbón en un sketch en el que un actor que representa a Felipe de Borbón en el papel de Rigoberto Borboni: Ay, papá.

El vídeo, que se emitió en la televisión autonómica catalana la noche de este jueves, arranca con una imitación de una de las presentadoras de Benidorm Fest, Alaska, que da paso a Rigoberto Borboni (en lugar de Rigoberta Bandini).

El sketch imita todos los pasos y las fases del videoclip del popular éxito de Rigoberta Bandini, que se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión, que lo hará la canción SloMo, de Chanel, tras una gran polémica.

No es la primera versión de la candidata a Eurovisión. Mario Jefferson no deja de sorprender con su talento a la hora de imitar voces. El artista ha estado en boca de todos durante las últimas horas por la publicación de un vídeo en el que realiza su propia versión de 'Ay mama', el tema de Rigoberta Bandini que alcanzó la segunda posición en el Benidorm Fest. Para ello ha recreado las voces de once artistas del pop español.

El cantante ha mostrado ante sus seguidores cómo sonaría la mencionada canción si la interpretaran Dani Martín, Melendi, Conchita, Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh), Paulina Rubio, Amaia Montero, Eva Amaral, Shakira, Bebe, Ángeles Muñoz (Camela) y Mónica Naranjo.