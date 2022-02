Horror para una madre embarazada por un error de Ryanair. Una mujer que viajaba a Canarias, acaba en Francia por falta de comunicación por parte de la aerolínea de bajo coste.

La mujer se llama Tia Watson, tiene 24 años y está de 23 semanas . Junto a su pareja y su hija de cuatro años tenía previsto volar a Fuerteventura el pasado lunes 14 de febrero, antes de regresar a Inglaterra el viernes 18 de febrero.

Durante el trayecto una tormenta obligó al avión a aterrizar en la ciudad gala de Burdeos, según informó el medio británico Nottinghamshire Live.

La familia tuvo que esperar en el aeropuerto del sur de Francia durante casi tres horas antes de que les dijeran que pasaran la noche en un hotel pagado por la aerolínea.

"Recibimos un mensaje de texto el viernes por la noche para decir: 'Nos disculpamos por su retraso nocturno, su nuevo horario de vuelo será a las 7:40 p. m. del sábado por la noche, hora local'", contó Tia que asegura haber vivido “una pesadilla” tras haber intentado viajar a Fuerteventura donde esperaba pasar unas “vacaciones soñadas”.

Llamaron entonces a Ryanair contando lo sucedido y desde la compañía les dijeron que podían coger un vuelo esa misma tarde, pero cuando se presentaron no fue así: “Miramos en los paneles y no había ningún avión que fuera a Fuerteventura. Tenemos un niño de cuatro años y yo estoy embarazada y no nos dieron alternativa ni para seguir a Canarias ni para poder regresar a casa”, denunció.

Ryanair admitió su error, proporcionando una noche más de hotel en Burdeos y facilitando un vuelo a Manchester un día más tarde.