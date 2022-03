Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están viviendo una permanente luna de miel.

Y eso sin contar que la pareja canaria está inmersa en los preparativos de su boda que, previsiblemente, se celebrará a mediados de año en "un sitio que nadie lo ha hecho en toda la historia", expuso el futbolista en uno de los vídeos que la modelo sube a su canal de MTMAD.

Tanto el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas como la mediática 'influencer' y participante de realities se encuentran en el momento más dulce de su vida. Tras su sonada (y de lo más criticada) reconciliación, el futuro matrimonio ha asentado las bases de su relación como nunca antes lo habían hecho.

De hecho, Aurah y Jesé están tan unidos que incluso se han comprado una lujosísima vivienda en una de las zonas más envidiadas de Gran Canaria y es ahí donde hacen su vida en compañía del hijo que ambos tienen en común, el pequeño Nyan.

Además, la muestra de esta buena sintonía y del momento de paz y estabilidad que tiene la pareja no solo se puede ver en los viajes que disfruta la pareja o en los vídeos que ambos cuelgan en sus respectivos perfiles de Instagram, sino que ambos se dan apoyo mutuo en momentos cruciales de sus vidas.

De hecho, esto es lo que ha ocurrido hace unos días cuando el futbolista pero también cantante ha lanzado su nuevo single, Brujería.

"Rómpela bebé mío"

La grancanaria no ha dudado en mostrar su apoyo a la canción del que será su marido y, no solo no ha parado de compartir la canción en sus redes sociales, sino que no se ha despegado ni un segundo de su pareja durante el lanzamiento de su single.

Además, la influencer le ha dejado un mensaje cargado de fuerza en el perfil de Instagram de Jey M, alter ego de Jesé Rodríguez en la industria musical, en el que le dice "rómpela bebe mío", con el que Ruiz asegura que esta canción supondrá un nuevo pelotazo en la carrera musical del futbolista.