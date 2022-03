Brian May, componente de la mítica banda británica Queen, celebró su post 3.900 en Instagram tocando la canción '39' con el Teide como marco de su música. Una melodía que estaba dentro del álbum 'Una noche en la Ópera' que el grupo publicó en 1975. El artista británico aprovechó su estancia en el Observatorio de Izaña, de Tenerife para, con su guitarra 'Red Special', cantar dicha canción.

La presencia del científico, además de cantante, en el observatorio tinerfeño se produjo hace unos días. Recordemos que el compositor se encuentra estas semanas inmerso en la grabación de su nuevo trabajo musical, y lo hace en Tenerife porque como ha declarado en más de una ocasión la figura de la montaña del Teide lo inspira. Además de haber afirmado que quiere que sus cenizas, cuando fallezca, reposen en las faldas de la montaña tinerfeña.

Libro que llega a España

Esta visita de May se produce por la presencia del británico en España para presentar el libro sobre el artista y su guitarra. Conocer la historia y las "tripas" de la guitarra 'Red Special' de Brian May es la propuesta de Brian May's Red Special, un libro editado originalmente en inglés por el periodista Simon Bradley en 2014 y que ahora sale a la venta en español a través de Letrame Editorial.

El libro fue en un acto celebrado en el Gran Teatro Caixa Príncipe Pío, de Madrid, y contó con la presencia de Luis Álvarez, productor del musical We Will Rock You; Álvaro Martín, guionista, productor de radio y experto en Queen; y Danny Gómez, guitarrista del musical y encargado de la traducción.

Brian May's Red Special explora al detalle todo lo relacionado con esta mítica guitarra que Brian May utilizó -y sigue utilizando- a lo largo de toda su carrera, y que ha estado presente en todos los discos que publicó con Queen.

Una longeva vida que tiene como punto de partida el año 1962, cuando un joven May decide aprender a tocar la guitarra eléctrica, pero su falta de recursos le impidió poder costearse una. Es por ello que junto a su padre, Harold May, deciden fabricar una a mano, un proceso que les llevaría dos años.

Para crear la guitarra, padre e hijo usaron materiales que tenían en su taller, como una mesa de roble para hacer el cuerpo o muelles de una motocicleta para crear el puente.

"El libro cuenta la génesis de cómo un chico de barrio sin recursos crea una guitarra icónica que pasará a la historia de la música", ha declarado en el acto Álvaro Martín.

Gracias a que es el propio músico el que hace de narrador de esta obra, además de ofrecer curiosidades como la fabricación de este instrumento, el lector podrá conocer más en profundidad la carrera de May, sus orígenes, sus primeras bandas o cómo vivió su actuación sobre el tejado del Palacio de Buckingham en 2002.

También hay un capitulo dedicado a su participación en la película biográfica de la banda Bohemian Rhapsody (2018), incorporado en la segunda edición del libro original, la escogida por Gómez para realizar la traducción.

Completan el contenido del libro fotografías detalladas de cada una de las partes de la guitarra, instantáneas de la vida de May y hasta documentos originales como los apuntes y esquemas que él y su padre usaron para crear el famoso instrumento.