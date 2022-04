Cuando Jennifer López y Ben Affleck anunciaron que retomaban su relación, el mundo enmudeció por la vuelta de una de las parejas más queridas del panorama de Hollywood.

El sentimiento que produjo en millones de personas fue algo parecido a cuando se produce un encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, o cuando se realizó el reencuentro de los protagonistas de Friends o, salvando las distancias y haciendo una ejemplificación de carácter más patrio, cuando Chenoa y Bisbal volvieron a cantar juntos 20 años más tarde la canción 'Escondidos'.

Cuando la afamada pareja hollywoodiense confirmó su romance, todo lo que ha venido después ya es conocido por todos. Un amor que no esconden, posados por doquier, viajes a los lugares más bonitos del mundo y... Una boda.

De hecho, la cantante y el actor anunciaron su compromiso un mes después de haber estado juntos en Gran Canaria, isla a la que la pareja se trasladó debido a que la artífice de éxitos como 'On the Floor', 'Jenny from the Block' o 'Let's Get Loud' tuvo que trasladarse a la isla para la filmación de la superproducción de Netflix, The Mother.

Sin embargo, la noticia que se ha vuelto viral y que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta ha sido el contrato pre-matrimonial que han firmado Jennifer y Ben que ha desatado todo tipo de memes por una sorprendente e increíble cláusula.

'Kiki - acuerdo' con acento canario

Multitud de medios nacionales e internacionales se hicieron eco de este contrato en el que Jennifer López exige a Ben Affleck la consumación de cuatro relaciones sexuales, como mínimo, a la semana. Es decir, que JLO quiere que Ben Affleck mantenga la llama de la pasión encendida en la mayor parte de días de la semana.

Lo que nos preguntamos es cuándo fue el momento en el que la artista decidió añadir esta fogosa cláusula a este comentadísimo contrato y, por lo acaramelados que se dejaron ver en reiteradas ocasiones los tortolitos americanos, todo apunta a que la conversación que mantuvieron Jennifer y Ben en esa histórica fotografía publicada por este periódico en la que ambos aparecían sentados en un banco de la plaza de Las Ranas pudo ser el momento en el que la cantante le comunicó a su churri su idea de añadir esa cláusula a su acuerdo pre-boda.

Está claro que el calor canario y el amor que desprende nuestra ciudad ha avivado aún más la llama de la pasión de una pareja para la que Gran Canaria siempre tendrá un sentido tan especial como ardiente.