Por todos es bien sabido que después de la pandemia muchos y muchas usuarias son los que se han apuntado a un estilo de vida saludable y parece que el deporte se ha convertido en una actividad de obligado cumplimiento para muchas personas en la actualidad.

Pero, como en todo la vida, esta corriente no se escapa de ser objeto de parodia y muchos creadores de contenido confían en el deporte y el enfoque del mismo como leit motiv de muchos de sus vídeos virales. Esto es lo que han hecho dos de los rostros más conocidos y queridos de las redes sociales en Canarias.

La humorista canaria Omayra Cazorla y la 'influencer' grancanaria Marta Ibrahim han unido sus fuerzas en un hilarante y desternillante vídeo en el que las creadoras de contenido ponen humor a una de las actividades que más temas de conversación genera hoy en día: el deporte. Pero tanto Cazorla como Ibrahim han dado un paso más allá y han creado una divertidísima en la que uno de los personajes más hilarantes de la cómica, La Guaci, entrena con la 'influencer' y debaten sobre una de las estrategias nutricionales que está en auge desde hace unos meses, el ayuno intermitente.

Este vídeo es la segunda colaboración que las 'influencers' hacen juntas. Y es que hace unos meses, Omayra y Marta compartieron un irreverente vídeo que cosechó un gran éxito y cuya temática era una crítica a las relaciones tóxicas que existen en la actualidad.

Ahora, las 'influencers' canarias repiten experiencia en un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales que acumula más de 146.000 visualizaciones y más de 10.000 'me gusta'.

Surrealista momento

Después de entrenar juntas, 'La Guaci' y Marta Ibrahim pasan a una de las estancias del lugar en el que han terminado su sesión y, tras asegurar la humorista que ha sido una "tremenda reventada", comienza el ocurrente y chistoso momento.

"Me voy a hacer el desayuno", dice el personaje mientras la 'influencer' le dice que para ella no porque "yo estoy con los ayunos". "¿Eso que es?" responde atónita Guaci para, acto seguido, recibir la explicación de la creadora de contenidos. "Es estar 16 horas bebiendo solo agua". "¡Ni que fueras una presa, ¿tú sabes que el agua crea moho?" suelta incrédula el personaje al que da vida Omayra.

"De todas las dietas que yo he hecho y que nunca he acabado siempre me mandan lomo, jamón serrano, pavo y queso para darle sabor" dice Guaci ante las caras de sorpresa de Marta. "Pero todo junto no puedes", le dice la influencer canaria.

En ese momento se produce el momento más surrealista de todo el vídeo en el que Guaci mezcla todos los alimentos mencionados ante la cara de estupefacción de su compañera de entrenamiento.