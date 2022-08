Borja Escalona, el polémico youtuber que insultó a Tenerife, sigue sin ponerse un punto en la boca, rectificar o pedir perdón, después de protagonizar la enésima polémica en su canal de Youtube, compañía que le ha cancelado su canal tras las últimas denuncias interpuestas por afectados de sus comentarios o actos.

Tan grande ha sido la onda expansiva de su polémica, que no solo la mencionada plataforma ha cerrado su espacio, sino que también lo ha hecho otra famosa plataforma de streaming, Twitch, debido a la oleada de críticas que ha recibido por sus inapropiadas conductas en un restaurante de Vigo.

La situación que ha provocado este cierre (se supone que definitivo) de los canales del polémico youtuber se debe a que, en la últimas horas, se ha hecho viral un vídeo de Escalona en el que amenazaba a una camarera de un bar con cobrarle más de 2.000 euros después de que esta le pidiese que abonase su consumición como a cualquier cliente.

Esta inapropiada e incomprensible conducta de Escalona se volvió viral a los pocos minutos en redes sociales donde pedían el cese de los canales del 'youtuber' por lo sucedido.

Lágrimas de cocodrilo

Pasado este momento, Borja Escalona hizo un directo en redes sociales donde anunció que no iba a quedarse quieto tras lo sucedido y advierte con abrirse un nuevo canal aún más duro. "Me habéis tumbado otro canal de Youtube; el primero no porque subí un vídeo que no debí subir. He tardado diez meses en poner un canal en 36.000 suscriptores; mi nombre es viral en este país. Ahora voy a coger un canal desde cero, lo voy a volver a estallar, lo voy a volver a reventar y voy a hacer las cosas que hacía, pero peor, ahora lo voy multiplicar por diez", asevera Escalona en su canal de Twitch antes de que fuese clausurado.