No siempre llueve a gusto de todos, eso está claro. Sin embargo para algunas personas llueve todos los días, o no llueve nunca. Hay algunos 'reseñadores habituales' en webs como Tripadvisor que acostumbran a escudriñar al máximo cada restaurante en busca de detalles negativos para realizar su crítica. No obstante, olvidan recordar los aspectos positivos con los que se han encontrado predisponiendo negativamente al lector de la misma.

Puede ser el caso de la siguiente reseña que fue respondida la dueña del negocio. Todo sucedió en el Bochinche El Chato, un establecimiento situado en la Calle Doctor Grau Bassas que sirve comida mediterránea y española, principalmente, y tiene unas críticas muy positivas en el portal Tripadvisor. Una de las pocas reseñas negativas la realizó en 2017 la usuaria Violeta M. Empieza el texto llamando al restaurante "antro", aunque explica que usa esta palabra porque es un local "pequeño por dentro". La definición de 'antro' según la RAE es "Local, establecimiento, vivienda, etc., de mal aspecto o mala reputación". Algo que no gustó nada a Luz María M., dueña del negocio, que le escribió ella misma la acepción de dicha palabra en la respuesta. "Un basurero total": esta es la acalorada reseña de un turista sobre Playa del Inglés "Cuando fuimos a sentarnos a una de las mesas nos preguntan que cuántas personas éramos, le dijimos que dos y automáticamente nos dijeron que nos fuéramos a otra mesa (mesa de banquetas...incómodo cenar casi de pie) después pusieron en la mesa 'reservado' , lo más sorprendente es que en las demás mesas normales sí que había cenando dos personas pero sólo nos dijeron que nos cambiásemos a nosotras", explicó la usuaria. Terminó la reseña haciendo referencia a los precios del restaurante y quejándose de las camareras. "Pedimos tapas: 2.50 por 4 tiras de pollo y otros 2.50 por otro plato que traía un pescado pequeño ridículo para ese precio. Los vasos sin hielos, la camarera y el camarero sin gracia". "Un desastre de lugar, no vuelvo en la vida", así cerraba la misiva. La dueña del Bochinche El Chato quiso responder a la reseña y en varios párrafos mostró su opinión. "Me da mucha pena recibir una critica como la tuya porque esto queda reflejado y creo que tu critica ha sido demasiado dura", aseguraba Luz María M. La contundente respuesta de un restaurante grancanario ante una reseña que les acusa de "tener cucarachas" En la respuesta cree recordar al grupo de clientas entre las que estaba Violeta M. "Creo que fue amablemente como le pedimos que si no les importaba cambiarse a una mesa alta porque solo nos quedaba esa mesa para 4 y teníamos una reserva", respondió en referencia a las acusaciones de levantarlas con mala educación y sin explicaciones. Aún dio más explicaciones sobre la cuestión: "Es un negocio familiar y sencillo y no nos podemos permitir ofrecerte una mesa para 4 personas, siendo ustedes solo 2 y para que solo te tomas 2 tapas de 2,50€ y perder una mesa que vayan a consumir algo mas. Creo que es mas que razonable". Para concluir su respuesta a la usuaria, la dueña del establecimiento quiso hacer una observación. "He visto en tu perfil que solo haces comentarios negativos. Creo que no te haces una idea del trabajo, el cariño y el amor que dedicamos la mayoría de las personas que trabajamos en la hostelería, en nuestro caso todo lo hacemos con mucha ilusión. Es por ello que te pediría que igual que sacas tiempo para hacer criticas negativas, que lo hagas también para comentarios positivos".