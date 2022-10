Todo por un puñado de likes. Una humorista peninsular ha cargado en un vídeo contra Canarias con un monólogo que ella misma cataloga como humor, pero que no ha sentado nada bien a las redes sociales. No han dudado en recriminarle sus comentarios tras su discurso que ella misma ha difundido a través de su cuenta en Instagram y en el califica como “gracias a los canarios parece que vocalizo bien”. Aunque la humorista reconoce que su tipo de humor es “negro”, muchos isleños le han recriminado sus comentarios.

No es la primera vez que desde la Península se meten con el habla canaria. La cómica recurre en su monólogo al ya repetitivo comentario del “muyayo”, aunque también reconoce, todo hay que decirlo, que es una palabra que no usan los canarios: “Los canarios no dicen muyayo, dicen ‘puntúa mi culo del 1 al 10”, afirma.

Y es que para ella, la gente que vive en Canarias "dice cosas muy raras" como "guagua" o que “la ladera de un volcán es un lugar perfecto para construir una casa”. Un comentario que demuestra la ignorancia de la formación geológica de Canarias, en el que todo su suelo es de origen volcánico.

“¿Sabías que en las minas se utiliza a canarios para saber si falta oxígeno?”, añade.

Por otro lado, afirma como contrapunto, dice que siempre será mejor vivir en Tenerife que en Mallorca. Pero, para que puedas juzgar mejor, te dejamos a continuación el vídeo de Carla Mañas (@carbemagall).

Malestar ante las críticas de Carla Mañas

Como es habitual, los comentarios de Carla no han sentado nada bien. “¿Y la gracia pa’ cuando?“, “hacerse famosa por esto debería darte vergüenza”, “vaya batata”, “esta quiere imitar a Borja Escalona”, “la única irrelevante es la autora del vídeo”, “lo del volcán sobró fleje”, “¿alguien puede decirle que lo que hace no es humor sino un insulto a nuestra tierra?”, comentan los distintos canarios.