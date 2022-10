Tripadvisor es una de las plataformas de valoración de establecimientos referencia en el mundo. Cuenta con millones de críticas de usuarios y son muchos los que las utilizan para elegir dónde comer y dónde alojarse. Por eso, cada vez son más los empresarios que dan especial importancia a su valoración y ranking en este tipo de valoraciones. Los que se encuentran en los puestos más altos se ven recompensados con mayor cliente. Pero, ¿qué pasa con los que ocupan la parte baja de la tabla?, ¿qué tipo de experiencias cuentan sus clientes?

"Fuimos a cenar mi pareja y yo pensando que sería un sitio típico de Las Palmas de Gran Canaria… menuda decepción!!! todo comida congelada: papas con tres salsas congeladas, gambas al ajillo congeladas con un litro de aceite y por si faltara poco calamares congelados", ha compartido la usuaria Helena L. que ha calificado a un conocido restaurante ubicado a primera línea de playa en la zona de la Cícer, en Las Canteras.

"Primero han tardado más de media hora en atendernos, para continuar no sabían ni entre ellos lo que habíamos pedido. Comida grasienta y en el caso de las papas (congeladas) muchas de ellas duras. Lo único que merecía la pena era el bocadillo de calamares. Los camareros todos con caras largas. En fin que no volvemos", reitera Tamin980.

"Ayer fui con mi hija a comer y al pedir pescado empanado gracias que fui yo la que me encontré un pedazo de espina, cuando se lo digo al camareros su respuesta fue pues sino quería encontrarse una espina pues se hubiera pedido otra cosa, de verdad que ganas de que el cliente salga mal humorado y encima cuando pido la cuenta me lo puso más caro. Además me dijo que la carta no estaba actualizada y como estaba enfadada pedí la hoja de reclamación. Me dan una fotocopia que la rellenaba y me dice que tengo que rellenar otra para yo llevármela. En fin, increíble. Muy nefasto todo", matiza.

Críticas de los hosteleros a este tipo de webs

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.