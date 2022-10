El canario Quevedo es uno de los artistas del momento y no le paran de salir colaboraciones con conocidos profesionales de la industria musical. El pasado verano alcanzó el trono mundial con el éxito Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52. Ese tema de música urbana, más conocido por el público como Quédate, en el que colabora el productor argentino Bizarrap, se convirtió en el más escuchado el pasado estío por los usuarios de Spotify durante siete semanas seguidas y formó parte del 'Top 50 Global' (éxitos a nivel mundial) de la citada plataforma.

Otro de los que se han fijado en el talento del joven grancanario ha sido el cantante y compositor británico Ed Sheeran, autor de temas como Shape of you, Thinking Out Loud o Perfect. Ambos se unieron en mayo de este año para el remix de 2step, un tema incluido en Equals, el último álbum del británico. De esa forma Quevedo se convirtió en el primer español en cantar con Ed Sheeran.

Las sorpresas se suceden y ahora Quevedo y Omar Montes, otro de los artistas más escuchados en español en todo el mundo, se han unido en el tema Me dieron ganas. Quevedo ha publicado en su cuenta de Instagram un adelanto del que se espera sea otro de los éxitos de la música urbana del momento. El de Pan Bendito podría publicar esta nueva colaboración de su carrera en su nuevo trabajo discográfico. Una cuenta de TikTok filtró el tema y ahora ha sido Quevedo el que ha respondido con su interpretación de Me dieron ganas.

"NOZZZ FILTRARON UNA, PUES HICIMOS OTRA ? @OMARMONTESOFFICIAL ESPÉRENLA EN EL DISKO #ALBUMMODE" escribió el grancanario en su cuenta de Instagram.

Mientras llega el estreno de la colaboración entre Quevedo y Omar Montes, por ahora los fans se tendrán que conformar con el vídeo que ha dado a conocer el grancanario en el que aparece en el interior de un coche cantando la letra de Me dieron ganas. La publicación lleva cerca de millón y medio de visualizaciones en solo cuatro días.

Las reacciones de los seguidores de Quevedo no se han hecho esperar. "Esto debería estar prohibido del palo que es", escribe un usuario en relación a la filtración. Hay quienes auguran un nuevo exitazo. “Huele a temazo supremo”, avisa la cantante, compositora y arreglista nacida en Barcelona Kyne, el nombre artístico de Mari Pau Artés. “Qué pinta tiene esto”, comenta otro instagramer.

Quédate, de lo flamenco al saxo

El huracán Quevedo no deja de arrasar allá por donde pasa o donde se versiona su meteórico Quédate. Pastora Soler, intérprete del eurovisivo Quédate conmigo, se arrancó el pasado mes de septiembre a entonar el Quédate de Quevedo en uno de sus conciertos, dándole su toque flamenco.

Ni el ritmo verbenero se resiste al meteorito mundial Quédate y era otro canario, Pepe Benavente, el que lo llevaba a su particular estilo merenguero en una de las fiestas del pasado verano en el Archipiélago. El vídeo de la actuación se hizo viral y el tema se puede escuchar en Spotify.

Del ritmo verbenero al timple. El lanzaroteño Adrián Pérez Rodríguez hizo su versión de Quédate con el instrumento canario por excelencia. Con el timple trató de "añadirle más sabor canario, si cabe", aseguró el timplista en alusión al grancanario. Su interpretación, que recoge en un vídeo de alrededor de medio minuto de duración en sus redes sociales, la centra en "el fragmento más reconocible del tema".

De forma reciente el estadio Benito Villamarín, el campo del Betis, vibró con la interpretación de Quédate a cargo del saxofonista Manu Díaz ante más de 40.000 espectadores en la previa del partido Betis-Almería del pasado domingo, 16 de octubre, encuentro que ganaron los béticos por 3-1.