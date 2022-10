La cocina española se mantiene en lo alto de la gastronomía mundial. Desde lo casero hasta la alta cocina, España ofrece al viajero una gama muy amplia de restaurantes y experiencias relacionadas con la comida. Pocos sitios hay mejores para disfrutar de ello que la península ibérica, en concreto la zona española.

Por ello, Tripadvisor se acuerda cada año de España en su 'Traveller's Choice: Best of the best'. Un informe que realizan cada 12 meses en el que recopilan "lo mejor de lo mejor" de todo el mundo. Restaurantes, hoteles, destinos, playas y cosas que hacer son las cinco categorías en las que organiza este proyecto el sitio web de recomendaciones turísticas por antonomasia.

Entre los cinco mejores restaurantes del planeta se sitúan dos españoles: 'Martín Berasategui' (País Vasco), llamado así por el nombre de su chef estrella y fundador, y 'El Xato' (Comunidad Valenciana).

'Martín Berasategui' - #4

"Las mejores combinaciones de sabores que hemos experimentado. La comida fue poesía culinaria", así describen en la guía anual de Tripadvisor la experiencia en el restaurante del famosísimo chef vasco. En este restaurante, como es habitual en la mayoría de locales de alta cocina, puedes elegir entre un menú degustación lleno de sorpresas y sabores nuevos o apostar por platos dentro de la carta como la especial cigala a la brasa con hinojo, curry vasco y moluscos o el pichón asado entero al sarmiento con tubérculos líquidos, tosta crujiente y su jugo. Todo un juego de sabores y texturas. Pura aventura para las papilas gustativas.

Situado en el municipio de Lasarte-Oria, en Guipúzcoa, tiene 3 estrellas Michelín y una puntuación de 5/5 en Tripadvisor.

'El Xato' - #5

"Fantástica comida, buen vino, maravilloso servicio. La comida era hermosa y bien pensada en su presentación. Cada plato mostró los ingredientes de manera brillante y cada bocado estuvo delicioso". Esta reseña de los encargados del 'Traveller's Choice: Best of the best' ya cuenta a la perfección la técnica culinaria y profesionalidad de los artistas que se encargan de este restaurante situado en La Nucía, Alicante. En carta, te podrás encontrar en este establecimiento platos como canelones de pato confitado, la exquisita carrillera ibérica con parmentier de mona lisa y salsa de pimientos rojos a la brasa y, cómo no debido a su contexto geográfico, diferentes arroces de una técnica envidiable.

Este restaurante tiene una estrella Michelín y una puntuación de 5/5 en Tripadvisor.

El restaurante mejor clasificado en este ranking es 'The Old Stamp House Restaurant', situado en Reino Unido. "Todo el personal quiere que disfrutes al máximo de cada momento. Conocimiento y amor por la comida y dónde y cómo se obtiene. Y disfrutarás de cada bocado", aseguran.