Viajar en avión puede convertirse en un placer o en un pesadilla que amargue el vuelo a cualquier pasajero hasta el aeropuerto de destino. Depende de quien te toque en el asiento de al lado o en los delanteros o traseros, puede suponer en muchas ocasiones una buena o mala experiencia durante el trayecto.

En el aire también se tienen viven momentos sorprendentes que se guardan para siempre en la retina. Se obtienen vistas espectaculares que muchos solo podrán ver una vez en la vida. Como ejemplo el siguiente: un avión de la compañía Binter estaba a punto de aterrizar en Hondarribia (Guipúzcoa), pero el trayecto había durado menos de lo previsto y tuvo que esperar a la señal del aeropuerto para que desde la torre de control le dieran pista para aterrizar. Así que situados a cientos de metros sobre la playa de La Concha el piloto de la compañía de Binter avisó a sus pasajeros de la situación. Les dijo: "Disfruten de las vistas de La Concha, esta foto va a ser especial”.

Sin embargo, también desde el aire, el trayecto se torna en una mala experiencia por las turbulencias atmosféricas que asustan a más de uno, por la indisposición de una persona o por otro tipo de perturbaciones que sobresaltan tanto a la tripulación como a los clientes que sufren los comportamientos incívicos de otros pasajeros. Ese fue el caso de la actitud bochornosa vivida en una aeronave de easyJet que cubría la ruta entre Liverpool y Tenerife y tuvo que ser desviada a Lisboa. Los causantes de que el avión tuviera que parar en la capital portuguesa fueron una pareja que causó disturbios en el vuelo tras "beber demasiado", fumar en los baños y orinar sobre los asientos, según informó el tabloide británico Liverpool Echo.

Uno de los testigos calificó el viaje como "el vuelo del infierno". El mismo se disponía a disfrutar de sus primeras vacaciones desde el comienzo de la Covid-19 y vio truncado el comienzo de su merecido descanso a causa de estos alborotadores, que fueron detenidos en suelo luso.

"Chicle en el pelo"

Quien tampoco vivió un buen momento a bordo es la viajera nórdica Julie Christensen, quien dejó en un vídeo que publicó en TikTok constancia de lo ocurrido. “I wish this was staged (“Ojalá fuera un montaje”) escribió la usuaria sobre la imagen en la que se observa cómo la melena de una pasajera de su asiento delantero tapa parcialmente con su pelo la bandeja en la que Christensen tienen un vaso.

Hair plane mode activated! (Pelo en modo avión!), asegura la creadora del contenido en TikTok, que ha suscitado cerca de 9.500 comentarios en relación a la escena, que se ha vuelto viral con casi 6 millones de reproducciones.

“Chicle en el pelo”, “Remoja las puntas en el café”, “Si no fuese tan caro el café, lo derramaba desde lo alto!! “, “Dále un corte gratis, es bueno estrenar nuevo look a un sitio nuevo”, “Algunas personas no tienen consideración” y “Tiene suerte de que no puedas llevar unas tijeras a bordo”, son algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Christensen comparte en su cuenta buenas y malas experiencias de sus viajes.