Los pagos inmediatos por internet cada vez son más habituales. Herramientas como Bizum permiten el intercambio de dinero entre particulares al instante, una práctica que se está extendiendo a restaurantes, bares o tiendas donde se han afianzado como alternativa al efectivo e incluso a la tarjeta de crédito.

Esta es una opción fácil pero que puede dar lugar a pagos irregulares si no nos fijamos bien en la cantidad que nos están cobrando o si nosotros mismos cometemos un error al señalar el dinero a abonar.

Pagó 930 euros por error en un bar

Un invidente pagó 930 euros por error en un bar de Petrer, Alicante, cuando solo quería pagar 9,30 euros por su consumición. El cliente pagó por Bizum y, al escribir la cifra en su móvil, no puso la coma y pagó 930 euros al dueño sin darse cuenta.

Cuando el cliente se dio cuenta pasados unos días, volvió al bar a reclamar la devolución de la diferencia del importe pero el dueño se negó y le dio largas, según asegura el denunciante. La razón, según el invidente, es que el empresario tenía una deuda contraída anteriormente y había utilizado su dinero para pagarla. Por eso, le dijo que acudiera a la justicia para recuperar su dinero, ya que él no se lo pensaba devolver por voluntad propia.

El dueño asegura que no se negó a devolverle el dinero

El hombre denunció los hechos a la Comisaría de la Policía Nacional y ahora el hostelero afirma que no se dio cuenta del error hasta que se lo comunicó el cliente y que no le ha dado tiempo a pagar antes de la denuncia.

La cadena Ser ha hablado con el propietario del bar y según él, desde el día anterior a los hechos tenía la cuenta bloqueada. "No me he negado a dar el dinero, tengo el justificante. Quedé en arreglarlo, pero fue entonces cuando se personó la Policía", ha explicado el dueño del bar.