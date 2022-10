El gran éxito musical del verano, Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 sigue dando para mucho. Este tema de música urbana, popularmente conocido como Quédate y fruto de la colaboración entre el productor argentino Bizarrap y el cantante grancanario, se convirtió en el más escuchado el pasado verano por los usuarios de Spotify durante siete semanas seguidas y formó parte del 'Top 50 Global' (éxitos a nivel mundial) de la citada plataforma.

La letra de Quédate no ha dejado indiferente a la joven cantante malagueña Sarah Cabello, quien no ha dudado en contestar como si fuera la chica original de las estrofas del tema de Quevedo en una versión musical que se ha hecho viral y cuya puesta en escena es del estilo de la interpretación que aupó a Quevedo al estrellato de la industria musical mundial. Sarah ha titulado el tema así: RESPUESTA A QUEVEDO *dúo* - BZRP Music Sessions #52.

Esta es la versión con la incorporación de la letra que canta Sarah Cabello:

Quevedo: Llegué al club con el combo

Rápido la vi lejos Se pintaba los labios

Y la copa como espejo

Se acercó poco a poco

Y yo queriendo que me baile

Luego me dijo "Vamos, que te enseño Buenos Aire'"

Sarah: Tan solo te di una oportunidad,

Decidiste traicionarme pero te salió mal,

Voy culpando a cupido por volver a fallar,

He encontrado la salida y ahora quiero volar.

De que vale rezar?

Si aunque me lo pidas no te voy a amar,

Estaba dispuesta a dar un paso más, un paso más,

Todas mis amigas me advertían, no eras de fiar.

Quevedo: Quédate Que las noches sin ti duelen

Tengo en la mente las pose'

Y todos los gemido'

Que ya no quiero nada

Que no sea contigo

Sarah: Quiéreme, si lo haces solo suéltame,

Es mejor que recordemos todo lo que fuimos,

Y cada uno que siga su propio camino.

Quevedo: Dale, guacha, suelta (suelta)

Vente pa' Canaria' sin el equipaje

Y sin viaje de vuelta

Por la isla te vo'a dar una vuelta Bebé, solo avisa

El sábado teteo, el domingo misa

Estoy a ver si me garantiza'

Que te me pegas como quien graba con Biza

Y vi salir a las amigas del party

Y ella se quedó

Mirándonos a los ojo'

No al reloj

Sarah: No quiero hacerte ilusiones,

Tampoco oír tus canciones,

Vas a gritar hasta poderme olvidar.

Tan solo te di una oportunidad,

Decidiste traicionarme pero te salió mal,

Voy culpando a cupido por volver a fallar,

He encontrado la salida y ahora quiero volar.

Quiéreme, si lo haces solo suéltame,

Es mejor que recordemos todo lo que fuimos,

Y cada uno que siga su propio camino.

El vídeo acumula 1.909.390 visualizaciones en el canal YouTube desde el pasado 20 de julio y las reacciones no se han hecho esperar.

“Me encantaría que cantaran juntos”, “Me mola más la original pero aún así opino que es muy buena canción y que tienes una voz muy bonita. Lo q más falla es lo de respuesta, si le pones de título solo dúo o algo así estaría mejor”, “No me dio muy buenas impresiones, pero ahora que lo he oído me parece una obra de arte para quedarte sin oídos la verdad, vaya”, “Está increíble, me encantaría que la cantaras completa con tu voz ya sea la original o tu versión. Cantas genial”, son algunos de los comentarios que respaldan el trabajo de Sarah.

No obstante, también hay quienes arremeten contra el trabajo de la joven cantante: “Qué buena respuesta, me la puse de alarma y me levanto 12 minutos antes para evitar que suene”, “Se la he puesto a mi padre en coma, y se ha levantado para quitar está mierda de respuesta. Gracias Sarah”, “Para hacer esto no hagas nada, nos dejas a todos mas tranquilos, un saludo”.

A favor o en contra, la canción no deja indiferente a nadie.