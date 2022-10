No les salió como habían planeado, seguramente porque la idea era casi tan estúpida como su ejecución. Unos turistas escribieron en Tripadvisor una crítica muy negativa sobre un restaurante de Fuerteventura. Sin embargo, detrás de esta reseña se encontraba algo muy diferente que explica la misma dueña del negocio.

"Nos ofrecieron lo que sobró de paella de otro cliente nos la ofrecieron nos quedan dos platitos de paella, sin vergüenza alguna". Así comienza una dura reseña titulada como "Pesadilla en la cocina".

"Las papas arrugadas se estaban haciendo y vinieron frías, los pollos asados eran congelados con escarcha. El lomo ácido , y el solomillo aceitoso y crudo. No es que yo lo pidiera crudo es que era cortesía de la casa y, el pan del la mañana anterior".

"En general una auténtica basura eviten acudir a este lugar, lo ganarán en salud". Hasta aquí llega esta crítica de una clienta que parece no haber tenido una buena jornada. Pero esto no quedó ahí, sino que la propietaria del restaurante quiso responder a todas estas críticas.

El restaurante desvela el plan

"Me parece patético que intenten ensuciar la imagen de un restaurante familiar de esta manera tan rastrera, lo que expresa no se ajusta a la realidad", asegura la encargada.

"Es muy triste que sean un grupo grande, que vean que los platos son calidad y cantidad y que comenten en voz alta que van a decirle al empleado que no les gusto para no tener que pagar lo que les sobró para no pagar". No solo el plan era malo, sino que encima lo contaron en alto impunemente. Debe haber sido de los intentos de 'simpa' más patéticos de la historia de Canarias.

"Lamentable vuestra actuación. Así mejor no visiten nuestra isla de cara dura. Menos mal que teníamos buenos clientes sentados cerca de ustedes y nos pudieron contar lo que planearon". Desde luego, turistas como estos no los quiere nadie en su negocio.

Este restaurante es uno de los mejor valorados de Corralejo y los más de 700 usuarios que han valorado su experiencia en el lugar lo han clasificado de media con un 4,5 de 5.