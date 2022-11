Lo han petado en TikTok y han llegado a salir en El Hormiguero. 'Vocaliza' es una canción de Mucha Pepper que critica a los cantantes como Rosalía o Quevedo, esos artistas que no vocalizan o lo hacen de forma extraña en sus canciones.

El tema lo interpreta la cantante Pepa Solano, que fundó un proyecto musical llamado 'Mucha Pepper' que busca acabar con "el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual" y no le costó más de cuatro días reventar TikTok: en su cuenta ya alcanzan los 15.000 me gustas, pero en Twitter han llegado al millón de visualizaciones y los 40.000 me gustas. Su frescura ha encantado en las redes sociales.

La letra dice: “Siempre se ha podido distinguir entre la música cantada y la música sin voz o instrumental, pero ahora lo más es la música cantada y que no se entienda nada, dime que no es subnormal”.

“Es que parece que cantas para dentro, cantas como si tuvieras el coco pequeño, cantas como si acabases de salir del dentista. Hay que cantar como si tuvieras una patata metida en la boca". Así define a todos los cantantes que siguen "tal moda".

Además, reconoce que este efecto no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento ni el acento: "No tiene nada que ver con los acentos, es que parece que cantas para adentro". "Da igual si eres de Europa, América o Marte, que se entienda lo que dices si respetas el arte".

El estribillo "patata, patata, patata en la boca", que se le ha metido en la cabeza a todo aquel que lo ha escuchado, las bailarinas y cantantes aparecen en el vídeo disfrazadas literalmente de patatas para reforzar el mensaje.