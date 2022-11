Una tiktoker estadounidense se ha vuelto viral en las redes sociales después de compartir su desternillante reacción al comprobar que hay un alimento que venden en Mercadona que jamás pensó que pudiera comercializarse en un supermercado.

La usuaria en cuestión se llama Shelby y, gracias a su perfil de TikTok @shelbyinsevilla, esta joven americana ha conseguido sacarle más de una sonrisa a los fans de la mencionada red social porque, con mucho humor, narra su día a día y muestra las diferencias culturales que existen entre España y Estados Unidos mientras ella reside en la ciudad andaluza.

En esta ocasión, el momento que ha conseguido encumbrar a la joven al podio de las viralidades ha sido una surrealista situación en la que Shelby se ha quedado en shock al comprobar como Mercadona vende un tipo de carne concreta que ella jamás pensó que podía comercializarse en un supermercado al uso.

"Estoy en shock. No había visto esto en mi vida"

Como cualquier hija de vecino, Shelby acudió a un establecimiento de la popular cadena de supermercados para hacer una compra y, mientras pasaba por a carnicería se percató de que, además de pollo y carne, también se vendía carne de conejo.

Esto supuso todo un choque cultural para la joven que no pudo evitar compartir su impresión con sus más de 100 mil seguidores. "Literalmente venden conejo en una sección de la tienda de alimentación. No había visto esto en mi vida", reconocía sorprendidísima la joven.

"Os prometo que estoy en un supermercado normal y no en una tienda especializada. ¿Tenemos esto en los EE. UU. porque nunca lo he visto en Giant? jaja" decía con gracia la muchacha que no salía de su asombro.

El vídeo, como era de esperar, ha corrido como la pólvora en redes sociales y acumula más de un millón y medio de visualizaciones, más de 80 mil 'me gusta' y casi 3 mil comentarios.