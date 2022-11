Los pasajeros del vuelo de Binter entre Gran Canaria y Hondarribia (Guipúzcoa) fueron sorprendidos por una gran imagen durante su trayecto. Y es que, muchas veces, la panorámica que se puede ver desde el avión no tiene precio y no se puede ver desde ningún otro lugar. Es por eso que el piloto del avión no dudó en avisar a los tripulantes para que echaran un ojo por la ventana y vieran un recuerdo que le durará para toda la vida.

El avión estaba a punto de aterrizar en Hondarribia, pero el trayecto había durado menos de lo previsto y tenían que esperar a la señal del aeropuerto para que les dieran pista para aterrizar. Así que situados a cientos de metros sobre la playa de La Concha el piloto de la compañía de Binter avisó a sus pasajeros: “Disfruten de las vistas de La Concha, esta foto va a ser especial”, comentó el piloto a través de los altavoces del avión. Cuando los pasajeros miraron por la ventana pudieron comprobar que el piloto no les estaba exagerando y la playa de la Concha se veía en todo su esplendor. Muchos no dudaron en hacer caso al piloto e inmortalizar el momento. El cielo estaba completamente despejado, por lo que las vistas desde el avión hacían tener una panorámica de la ciudad de San Sebastián de película. Atento al error que comentemos al comprar billetes de avión por internet Muchos pasajeros seguro que se alegrarían de comprar un billete de avión y llegar unos minutos antes a su destino para poder tener una “imagen para el recuerdo”. San Sebastián esconde una gran cantidad de tesoros para los turistas, pero si hay una joya de la corona es La Concha. Por eso, los viajeros pudieron disfrutar de una imagen de la bahía que muy pocos privilegiados tienen la oportunidad de ver, gracias a unas condiciones meteorológicas que les permitió poder disfrutarla con toda claridad.