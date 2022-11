Ni el "All I Want for Christmas" de Mariah Carey ni los doce álbumes de Elizabeth Chen dedicados a la Navidad son capaces de opacar el verdadero espíritu navideño que suponen los villancicos de Leticia Sabater. Como viene siendo habitual, la cantante de "El pepinazo" ha anunciado ya el título y la portada del single navideño que ha preparado para 2022.

El diseño del cartel va en consonancia con el título: Papá Noel, lléname el tanke. La artista ha desvelado que a partir del 28 de noviembre estará disponible en todas las plataformas digitales, como iTunes, Spotify y Amazon. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LETICIA SABATER!oficial! (@leticiasabateralonso) Sabater saca cada año un tema difícil de olvidar. Lo avalan los datos de sus cuentas en la red. Y no tienen por qué ser canciones de temática navideña. Con Mi vida es mía (que salió en 2021) suma 310.036 visualizaciones solo en Youtube, La puta ama en 2022 cuenta con 330.190 reproducciones. También tiene hits como El polvorrón en 2018 o Trínchame el pavo que en 2019 llegó a las 940.152 con una letra peculiar: "Todos a cacarear y a mover las alitas (...) Cómetelo poquito a poquito. Es navidad, final feliz y polvito". Aunque si por algo se recuerda a la artista es por la canción de Salchipapa, con la que acumula 7.421.932 visualizaciones en el canal de Youtube de Luis Blanco uno de los responsable de la producción musical y audiovisual de todo el universo Leticar. Así, y en la misma línea, Sabater asegura que su villancico de este año "no dejará indiferente a nadie". En el vídeo que ha subido a Instagram para anunciarlo lo describe como la banda sonora perfecta para "bailar a tope en todas las cenas de empresa de navidad". Una canción "muy para lo que toca: desparramar, bailar cantar y reirnos".