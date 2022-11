Las rupturas amorosas son complicadas y más aún cuando se producen a escasas horas de celebrar la boda. Para superarlas, hay que pasar por un duelo, y para ello, cada persona es diferente.

Lacie Gooch, una joven estadounidense, es experta en ello, pues el que fuera su novio durante cinco años la dejó el día de antes de casarse. Pero la chica, muy optimista, siguió con los planes que tenían para después de la boda y decidió aprovechar el viaje de la luna de miel yéndose con su madre.

Cuando volvieron a casa, la joven hizo lo siguiente con las alianzas: "Cogí mi anillo de compromiso y el anillo de bodas que él compró, fui a la joyería y me devolvieron casi cada céntimo. No es tanto como me dijo que pagó por él, no importa. Fue solo otra mentira más de las que me dijo".

Esta historia la ha publicado en su cuenta de TikTok a través de otro vídeo en el que otra chica preguntaba que cual es el acto más 'egoísta' que habían hecho después de una ruptura.

El vídeo se ha viralizado en la red social y cuenta con más de 10,4 millones de reproducciones y un sinfín de comentarios donde alagan a la joven por haberse tomado tan positivamente la ruptura. "Lo más inteligente que he visto", "Mucho más barato que un divorcio" y "Necesito ver todas las fotos de las vacaciones" son algunos de ellos.

Al tener tanta repercusión, la joven decidió hacer dos vídeos más contando los detalles de su historia. Con el dinero que consiguió al vender las joyas, se fue de viaje por segunda vez. Pero eso no fue todo lo que vendió.

La pareja se había comprado una casa en la que suponía que iban a vivir tras volver de la luna de miel, pero como esto no sucedió, Lacie vendió la vivienda e invirtió el dinero recuperado en operarse el pecho.

Por último, la joven asegura que actualmente está con otro chico que le "trata como una reina". "Honestamente, debería darle las gracias a mi ex porque soy la verdadera ganadora aquí", concluye en su discurso.