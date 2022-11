Un hombre chino ha ganado 30 millones de dólares gracias a la lotería. Explica, según el New York Post, que no se lo contará ni a su mujer ni a su hijo para que no dejen de trabajar y se vuelvan más perezosos. Fue el 24 de octubre cuando cobró el premio en el sur de China, un premio de 219 millones de yuanes y acudió disfrazado con un traje amarillo para tratar de ocultarse.

