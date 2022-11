El villancico de Leticia Sabater es ya un clásico de la Navidad, como los turrones. La expresentadora de televisión ha regresado a las puertas de las fiestas navideñas con una canción de contenido erótico para animar los saraos de estas fechas y comidas y cenas de empresa con una letra y un ritmo que no dejan indiferentes a nadie por su contenido provocador.

"Esta cenorra se está calentando, Papá Noel, tú y yo, la party la terminamos a cuatro patas y chingando", dice la el tema. El single, que se estrenó ayer, lunes 28 de noviembre, y lleva por título Papá Noel, lléname el tanke, se ha vuelto viral y rondaba las 200.000 visualizaciones en la mañana de este martes en YouTube.

Si los americanos tienen a la Mariah Carey, con su archiconocido tema All I want for Christmas is you', que marca el arranque de la Navidad, España tiene a Leticia Sabater para dar el pistoletazo de salida. Sin embargo, la cantante ha resaltado este martes las diferencias entre ella y la diva norteamericana:

“Entre Mariah Carey y yo hay una gran diferencia. Ella hace el villancico para lucirse y yo hago el villancico para que os divirtáis, os descojonéis, le saqueis punta a todo. Lo veáis con vuestros colegas en cualquier parte del mundo os desmeléneis, hagáis Memes y os los paséis etc.” , ha escrito Leticia Sabater en su cuenta de Twitter.

Quizás lo que llama la atención a primera vista de la canción Papá Noel, lléname el tanque, un tema de Iván Guerrero y Angélico Uceda, productores de otro éxito de Leticia Sabater, La puta ama, sea el parecido de la música del estribillo del nuevo villancico con el famoso 'Quédate' del grancanario Quevedo, ovacionado el pasado sábado en el saque de honor que hizo en el derbi UD Las Palmas- CD Tenerife.

El video de la colaboración de Quevedo con el dj argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions 52, tiene ya más de 370 millones de reproducciones.

"Lléname el tanke. Méteme la manguera pa' que me arranque”, dice el estribillo de la Sabater cuyo ritmo se asemeja con la estrofa Quédate/ Que las noches sin ti duelen/ Tengo en la mente las pose'/ Y todos los gemido'/ Que ya no quiero nada/Que no sea contigo.

Quevedo y su 'Quédate' tiene ya una larga lista de versiones que pasan por Pepe Benavente, seguidores de la selección argentina de fútbol y del Betis, Pastora Soler o el gaitero Daniel Meré, entre otras muchas. Ahora, parece que Leticia Sabater le hace un guiño al grancanario.