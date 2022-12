Una de las principales razones para acudir a un restaurante es la de ir a pasar un buen rato en un contexto en el que no existan las discusiones o conflictos varios. Comer en un ambiente distendido en el que eres tratado de forma respetable. En el caso que presentamos a continuación esto parece no haber sucedido.

Una usuaria de Tripadvisor publicó una reseña sobre un local del norte de Tenerife. "Cuando llamé al restaurante para reservar una mesa para mi y mi familia éramos 5, el dueño del restaurante me dijo que tenia una mesa hasta las 21:30 y que debía hacer tiempo por si se alargaba la cosa", así comienza el texto escrito el año pasado.

"Llegue con mi familia a las 21:40 cuando viendo que ningún camarero nos hacia caso nos acercamos y le indicamos el nombre al que teníamos echo la reserva y el dueño se cruza de brazos y empieza hablar con un tono alto y desafiante indicándonos que la reserva la teníamos a las 21:30 y que se nos había pasado la hora de la reserva le indicamos que nos habíamos retrasado 10 minutos por la conversación que habíamos mantenido durante la tarde de que hiciésemos tiempo".

La propia clienta asegura que fue el propio restaurante el que le pidió que no llegasen a la hora exactamente... "El dueño empieza a tratarnos mal y a decirnos que había sentado a una familia en nuestra mesa y nos ha dejado sin reserva y sin cenar a mi y a mi familia. Encima nos acuso de mentirosos".

"Falta de formalidad y de profesionalidad por parte del dueño del bar. No se lo recomiendo a nadie porque no tiene palabra el dueño y no sabe tratar al cliente". Así finaliza una reseña que deja claro que la usuaria no volverá a este restaurante y que la próxima vez llegará puntual a una reserva, aunque el propio local le diga lo contrario.

El restaurante tiene una media de críticas muy positiva y está valorado entre los mejores locales de Tenerife por sus propios clientes.