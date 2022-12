La comunidad de vecinos más alocada de la televisión, La que se avecina (Tele5), basa su éxito en la ironía con la que trata las relaciones de convivencia entre los residentes a través de una situaciones e historias surrealistas.

Al margen de una de las series más exitosas de la pequeña pantalla, vivir en comunidad es algo serio y exige respeto con el vecindario del edificio para que el día a día se desarrolle con la mayor normalidad y armonía posible y sin molestarse unos a otros. Se debe hacer un buen uso de las zonas comunes como jardines, entradas, pasillos, escaleras, el garaje y los ascensores, entre otros espacios que son utilizados a diario por los propietarios o inquilinos de cada finca.

Precisamente, el estado del ascensor es lo que ha llevado a un vecino visiblemente enfadado a pedir de una original manera, como si él mismo fuera el elevador, un uso respetuoso de esa instalación, tal y como ha recogido la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos. La persona en cuestión ha colgado un cartel en la puerta del ascensor con el siguiente mensaje con el fin de que alguien se dé por aludido y se digne a darle un buen trato al equipamiento:

Hola soy tu ascensor, bienvenido

Por mi estado, verás que soy mayor, tengo más de cuarenta años, y aunque sigo estand fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo.

Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño.

No me ensucies, si no luego huelo mal y los demás viajeros se quejan.

Si me ensucias, límpiame por favor, me gusta mucho estar limpio.

No me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen.

Y lo más importante, asegúrate de cerrar bien la puerta, si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan

Muchas gracias por cuidarme, buen viaje

Las respuestas de los internautas

Las reacciones de los tuiteros a la iniciativa del vecino mosqueado no se han hecho esperar:

“Con cámaras en los espacios comunes del edificio se mejora bastante la limpieza”, “Ojalá más viajeros responsables, no solo en los ascensores sino con el resto de la comunidad”, “Sólo ha faltado un Postdata: "P.D: Si no se me cuida así, habrá que pagar 50.000 euros entre todos para cambiarme, gracias", “De los mejores que he leído. Un 100 al ascensor”. Son algunos de los mensajes.