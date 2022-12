El habla canaria tiene numerosas peculiaridades que van más allá del seseo. Por ejemplo, hay palabras para designar conceptos que en el resto de España se dicen de otro modo y palabras que no significan lo mismo aquí que allá, por lo que muchas veces no se nos entiende y es necesario explicar a qué nos referimos. En ocasiones, incluso nos pasa entre nosotros y tenemos palabras diferentes para una misma cosa, concepto o idea, según en la isla que estemos. También tenemos expresiones curiosas y diferentes, que pueden dificultar el entendimiento o, cuando menos, generar confusión si no nos resultan familiares.

Las 15 ideas para las que el español de Canarias necesita un diccionario canarión-chicharrero Aquí, hemos extraído algunas de las palabras más comunes que desconciertan a nuestros compatriotas del resto del país. En total te presentamos 25 más uno de esos términos: Papa Tubérculo venido de América básico de la cocina canaria y que en la Península se denomina patata. Sin papas y mojo difícilmente se puede degustar una de las delicatesen canarias, las papas arrugás (arrugadas) con mojo picón (rojo o verde). Millo Otro producto traído del otro lado del Atlántico y que Canarias adoptó de tal manera que su gastronomía no se entiende sin él pues es una de las materias primas del gofio, aunque se puede hacer gofio de diversos cereales, siempre tostados y molidos. El millo es el maíz y en torno a él tenemos otras palabras como la piña para designar a la mazorca o el caroso para hablar de mazorca desgranada. Beletén Dícese de la primera leche que da una cabra recién parida. El beletén es más espeso que la leche, porque tiene más grasas y consistencia, es decir, mayor concentración de todos los nutrientes. La naturaleza es sabia y es lo que necesita para salir adelante el pequeño cabrito o debería decir... Baifo Es la cría de la cabra, es decir, un cabrito. Así que si en la carta de un restaurante canario ve que sirven guiso de baifo, baifo en salsa o asado, no deje de pedirlo, es un manjar, una carne tierna y magra. También se usa la palabra en la expresión: "se me fue el baifo", para indicar que se le ha ido a uno el santo al cielo, o lo que es lo mismo, que ha perdido el hilo de una conversación, no recuerda lo que iba a decir o lo que iba a hacer. Frangollo Ya que hablamos de comida, no podemos dejar atrás el postre. Tomemos un frangollo. Esta palabra se usa para denominar un postre de la cocina tradicional canaria, que se hace a base de una mezcla de harina de millo poco molido -de grano grueso-, leche, huevos, azúcar, limón, canela, pasas y almendras. Pero frangollo es algo más que un postre. La palabra se emplea también para referirse a algo que está revuelto o confuso, un revoltillo. Jilorio Tanta comida, me ha dado jilorio. Vamos, que se me ha abierto el apetito. Se emplea para indicar que se tiene hambre o ganas de comer. Jolgorio Dícese de una juerga o fiesta. Tenderete En canario es sinónimo de jolgorio y fiesta. Ya sabemos que en el resto de España, es un puesto de venta en un mercadillo o rastro, instalado al aire libre. Pelete Frío. Algo que no abunda mucho por estas tierras, como tampoco la... Garuja Lluvia fina o llovizna. Eso que en otros lugares de España denominan chirimiri, sirimiri o calabobos. Bobomierda Insulto típico cuyo significado no hace falta explicar. Está claro que su sentido lo toma de las dos palabras que lo componen. No es este el único insulto típico de Canarias. También tenemos: Godo y su acepción más fuerte, godo jediondo Con la palabra godo se designa a los peninsulares enterados que vienen a Canarias dando lecciones y que no se adaptan al entorno. El añadido de la palabra jediondo, con j, viene a enfatizar el insulto. Jediondo, con j, es lo mismo que hediondo, con h, pero más auténtico o de escribir como se habla y, en cualquier caso, apestoso. Papafrita No estamos hablando de patatas fritas, no. Estamos hablando de una persona enterada o que dice tontería, alguien que si fuera peninsular sería un godo. Tolete Se dice de una persona torpe o lerda. Nada que ver con el significado de palo o garrote que tiene en el resto de España. Paquete Otra palabra para decir que alguien es torpe o inútil. También se usa para hablar de algo, como una obra de arte, libro o una película, con el fin de indicar que no vale para nada. Muy lejos de su significado habitual de objeto envuelto o conjunto de objetos dentro de un contenedor, como por ejemplo un paquete de tabaco. Machango Puede ser un monigote, pero también es otro de los insultos típicos, para decirle a alguien que tiene poca cabeza y que resulta ridículo o que se comporta como un niño pequeño o un niño... Chico Niño chico es sinónimo de niño pequeño, lo mismo que... Chinijo Niño pequeño en Lanzarote. La palabra para designar a los pequeños surge por mimetismo con las islitas situadas al norte de Lanzarote, denominadas Archipiélago Chinijo. A este conjunto de islas pertenece la octava isla canaria, La Graciosa. Otras islas del Archipiélago Chinijo son Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Cambado Referencia a una persona o cosa que no está derecha, que se encuentra mal o que va por mal camino. Jeringado Persona que no goza de buena salud o que está fastidiado o molesto por alguna razón. Callao Piedra, guijarro con los cantos rodados o lisos. Choso Casa. Guagua Autobús. Magua Nada que ver con guagua aunque suene parecido. La magua es como la saudade portuguesa, la morriña gallega o la nostalgia española. Afilador Sacapuntas o tajalápiz, que dirían en Asturias. También en Canarias, como en la Península, el afilador es la persona que afila cuchillos y tijeras, una profesión en retroceso. Juyona Como afilador, existe en Canarias todo un vocabulario en torno a la educación y la enseñanza. Así, cuando un estudiante no quiere ir a clase se dice que "se ha pegado una juyona", es decir, una huida o escapada, lo que viene a ser hacer pellas en la Península, pero aquí, como todo canario sabe, si se hace una pella tiene que ser de gofio. Seis expresiones del habla canaria que debes conocer si estás pensando en viajar a Canarias Si conoces más palabras de este tipo y quieres compartirlas, puedes hacerlo en los comentarios de esta noticia. También puedes contarnos tu experiencia: las caras de sorpresa que has visto o que has puesto ante una palabra o expresión canaria.