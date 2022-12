Es una tendencia que va a más en las grandes superficies o en supermercados. Cada vez más establecimientos han colocado en sus filas de cobro dos tipos de cajeros: los que tienen una persona física que realiza el cobro y los llamados autocajeros para las personas que quieran abonar sus compras con tarjeta de crédito. Este último ha provocado el enfado de una clienta que ha plasmado sus quejas en las hojas de reclamaciones y que ahora se ha vuelto viral.

El pago a través de tarjeta de crédito y otros métodos, como los teléfonos móviles, son cada vez más habituales en los establecimientos. En algunas grandes superficies existen ya cajeros en los que puedes pagar sin necesidad de que te atienda una persona y está es una tendencia que se va extendiendo. Esto está levantando polvo en las redes sociales.

Una clienta ha estallado contra una conocida tienda por lo que ella considera un mal trato hacía los clientes. La mujer dejó por escrito una reclamación el 24 de noviembre de 2022 al encontrarse con esta situación de ‘autocobro’. Ha recibido un gran apoyo en los usuarios de internet que han viralizado rápidamente la carta y aseguran que están quitando puestos de trabajo a las personas.

La queja viral por las cajas de autocobro

“Es vergonzoso que quieran aprovecharse de sus clientes”, comienza la queja de la clienta de la tienda de deportes. “Vengo de mi trabajo de 8 horas, sin comer, vengo a comprar y gastar mi dinero y resulta que no hay cajeros y que tengo que cobrarme sola”, asegura la clienta. “Yo no trabajo gratis para ustedes aquí, así que dejo mis productos que entre todos ellos eran más de 200€ y me voy, será por tiendas”, continua.

El final de la carta es el que ha abierto un debate en redes sociales: “Son unos sinvergüenzas, quitan puestos de trabajo y quieren que trabajemos para ustedes gratis”, sentencia. Y es que está es una tendencia cada vez más ampliada en las grandes superficies, colocando cajas de autocobro que sustituyen a personas físicas. Los empresarios aseguran que estos puestos no son sustituidos por máquinas, sino que se destinan a otros trabajos de la tienda. Por otro lado, gran parte de la sociedad aseguran que de esta manera se ahorran sueldos y defienden que muchas personas mayores no se aclaran con estos nuevos sistemas que ya se encuentran en supermercados o gasolineras.