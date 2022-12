Es sacar el tema y a todo el mundo se le escapa una sonrisa. En la era del Internet y las páginas web se pueden encontrar casi de cualquier temática, hasta de las más tabú.Y es que el que más o el que menos, sabe o conoce los nidos de amor de Gran Canaria, aquellos sitios del territorio que, a mayores de los usos particulares que tengan, muchos consideran ideales para dar rienda suelta a la pasión. Es una costumbre que ha pasado de generación en generación ante la ausencia de otros medios para poder mantener un encuentro íntimo. Aunque siempre hay excepciones de todo tipo.

El caso es que, hasta hace unos años, cada maestrillo tenía su librillo, es decir, cada uno guardaba en secreto su rincón preferido para asegurar su intimidad en esos momentos de excitación sexual y, sobre todo, para defenderse de los mirones. Pero Internet volvió a reventar este tópico.

Suele bastar con lanzar la pregunta de qué lugares de este tipo hay en cada municipio para que la mayoría de la gente destaque al unísono los mismos. Así, son por todos conocidos en el Parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria, donde "en la zona alta del parque. Cruzando Paseo de Chil, sube las escaleras que sube hasta la iglesia redonda. Cuando dejes la fuente atrás sube un último tramo de escalera y en el cruce ve a la izquierda", según relata la web swingerplaces.com.

También en la capital grancanaria hay otros lugares que no son tan de 'vox populi' como en la zona de Los Tarahales. La citada página web lo describe como un "descampado por la zona industrial de los Tarahales muy amplia tranquila y discreta. Se puede dejar el coche a la entrada del descampado y adentrarte caminando esperando dar o que te den buen rabo".

Hay lugares más allá de la capital grancanaria para dar y recibir amor. En las piscinas de Roque Prieto, en el municipio de Santa María de Guía, lo describen como "un lugar en la naturaleza , a la orilla de la marea , donde poner a la parienta a escuchar a las gaviotas mientras la empotro al son de las olas del mar. Un lugar idílico".

En Agüimes sitúan el parque de La Tirolina como "un buen lugar para ir de noche a comerte la boca con un amigo o hacer un dos pa dos si te ves animado". "Si vas a hacer algo más lleva toalla para poner en el banco y agua para no deshidratarse", añaden.

¿Cómo funciona un local de intercambio de parejas?

En el mundo del sexo y el goloseo amoroso hay todavía palabras o conceptos que son desconocidos para mucha gente o de los que solo hemos oído hablar por boca de otros, como el teléfono escacharrado. Por ejemplo, seguramente hayas oído alguna vez la palabra ‘swinger’ y te hayas preguntado en qué consiste exactamente esta forma de relacionarse con otros cuerpos y otras mentes.

Si sabes de lo que hablamos, ya habrás pillado que el swingering o intercambio es un modelo relacional que se incluye dentro de la no monogamia, a la que también pertenecen la corriente del poliamor y otras variables de las relaciones abiertas. Entre sus particularidades, una fundamental: no existe exclusividad sexual entre los miembros de la pareja, pero sí afectiva o emocional (¿Sabes con cuántas personas nos acostamos de media a lo largo de la vida?). Vamos, que no todo el monte es orégano, como bien dice el refranero.