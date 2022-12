Sara Sálamo ha narrado un incidente que ha vivido en primera persona en el AVE, durante un trayecto de Madrid a Sevilla. Según ha contado la actriz, iba "sentada en frente de una familia que viaja con una niña de unos diez años" cuando ocurrieron los hechos.

El hilo ha recibido multitud de comentarios de gente opinando tanto de la actitud de la artista como de los protagonistas de la historia, que son un padre y su hija. Hasta el momento, ha acumulado más de 11.000 ‘me gusta’.

Sálamo también ha explicado cuál podría ser la razón de escribir el hilo, y es que, hace unos días, compartió en sus redes el vídeo publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 para concienciar acerca de “la violencia en la infancia” llamado ‘Y a ti que te importa’.

Llevamos cuarenta minutos y aún no han encendido los pequeños televisores que prometían entretenimiento y que la niña espera ansiosa…



La escucho preguntar varias veces: “¿Cuándo empieza la peli?” — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

En un viaje de AVE de Madrid a Sevilla, Sálamo relata que la pequeña que estaba sentada delante de ella en el tren se empezó a impacientar porque no encendían las pantallas donde habitualmente ponen películas para entretener a los pasajeros.

Tras resoplar por la impaciencia y no coger la comida que su padre le estaba ofreciendo, el progenitor reaccionó así ante la negativa de la niña: “Cuando se vuelve a quejar, su padre le responde con un “Tanta hambre no tendrás. ¡Que te lo comas!” (...) Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es: “¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!””.

A raíz de la actitud, la actriz asegura que se le paró el corazón: “Siento miedo por si ante un mal gesto de la niña, él cumple su amenaza”.

Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es:



“¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!”



En ese momento se me para el corazón. Siento miedo por si ante un mal gesto de la niña, él cumple su amenaza. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

La artista, que asegura que ella misma se sorprendió por la amenaza, relata en el tuit que la hija ni se inmutó ni reaccionó “de ninguna forma” ante lo ocurrido. “Debe ser costumbre en casa ese nivel de violencia”, pensó.

Tras lo ocurrido, Sálamo explica que se dirigió directamente a la pequeña para preguntarle si estaba bien y le ofreció, además, un cuaderno y un bolígrafo para pintar y que así estuviese entretenida, algo que la niña aceptó con una sonrisa.

Pero la niña no se inmuta, no reacciona de ninguna forma ante la violencia de su padre. Mantiene la misma cara que tenia antes de escucharle…



- Debe ser costumbre en casa ese nivel de violencia- pienso… — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

“Su padre me da las gracias de forma amable y educada… “Ojalá fueras así de respetuoso y amable con tu propia hija… “- pienso. Pero no se lo digo, solo verbalizó un “de nada” sin poder mirarle a la cara”, relata.

La secuencia termina y la actriz no puede evitar acordarse del mencionado vídeo del Gobierno sobre la violencia en la infancia: “Siento un impulso muy fuerte de darle a reproducir y ponérselo al padre. También a su madre, que viaja en el asiento de atrás”.

Saco una pequeña libreta y un bolígrafo que llevo en el bolso y le digo que es un regalo para ella…

Está contenta, ya no se queja.



Su padre me da las gracias de forma amable y educada…



“Ojalá fueras así de respetuoso y amable con tu propia hija… “- pienso. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

Sálamo también explica en su publicación que ella es madre y que entiende “esa sensación de estar agotado o exhausto, de haber tenido un mal día en el trabajo o no haber podido dormir y que tus hijos no te lo pongan fácil y haya quejas, rabietas, reclamos…”. Sin embargo, también señala que “eso no justifica que un niño tenga asimilada esa forma de amenaza”.

Quizás por eso escribo este hilo. Quizás con ganas de que llegue a sus móviles… Porque yo también soy madre, yo también pierdo la paciencia y los nervios cuando estoy agotada y mis hijos también y tienen una rabieta que me desborda… Así que entiendo la sensación. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

Para terminar, se pone en la tesitura de qué hubiese ocurrido si en vez de un padre a su hija hubiese sido ella la que hubiese amenazado al padre con levantarse y darle un tortazo por lo ocurrido: “Supongo que todo el vagón se escandalizaría y habría consecuencias de algún tipo… Pero como es de un padre a una hija, pareciera que “él sabe cómo educa a su hija” y que el resto no debemos entrometernos…”.

Supongo que todo el vagón se escandalizaría y habría consecuencias de algún tipo… Pero como es de un padre a una hija, pareciera que “él sabe cómo educa a su hija” y que el resto no debemos entrometernos… — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

“Si la persona que te debe cuidar y proteger es la que te amenaza, hostiga y violenta… Nada puede salir bien”, concluye la artista.

El hilo ha recibido multitud de comentarios. Algunos usuarios la acusan de “inventar” y de querer “publicitar” el vídeo del Ministerio. Otros, en cambio, han aplaudido la denuncia, como la ministra Ione Belarra, que no ha dudado en felicitar a la actriz: “Un hilo valiente, Sara. Gracias”.