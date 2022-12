Cada vez queda menos para que la Kings League, el nuevo proyecto deportivo de Gerard Piqué después de retirarse del fútbol, eche a andar. Será el 1 de enero de 2023 cuando empiece un campeonato que, según la organización, supone una “nueva forma de entender el fútbol”.

La Kings League arrancará con 12 equipos y 12 influencers, que ejercerán como presidentes de cada club. Estos clubes competirán a lo largo de las 11 jornadas que dure el campeonato y los 8 mejores se disputarán en un playoff el título del primer campeón de la Kings League.

Con los equipos ya definidos y los presidentes al frente de cada club, la Kings League anuncia cada día los nombres de los jugadores que se disputarán en 2023 el título de un campeonato que podrá seguirse a través de la plataforma Twitch, bien en el canal oficial de la competición o en los canales de cada equipo.

Esta nueva aventura de Gerard Piqué tiene acento canario. Y viene de la mano de Noel Bayarri.

Ha sido el propio lanzaroteño quien lo ha desvelado a través de su cuenta de TikTok.

“Presidentes de la Kings League: No soy lo que están buscando, soy lo que necesitan. La gente me conoce por otras cosas, pero he jugado al fútbol toda mi vida. Soy un portento canario, mediocampista, ataco, defiendo y muerdo, técnico, rápido a pesar de mis piernas cortas, voy bien por arriba, tengo buen toque. La zurda no es mi pierna buena. Ya quisiera tener la visión de juego de Modric. Mi compromiso será total. ¿A qué jugador me parezco? Si Touré Yaya y Busquets procrearan, yo sería ese neonato. Qué bien lo vamos a pasar. Nos vemos en el campo”, aseguró.

LOS EQUIPOS Y LOS JUGADORES

12 equipos liderados por rostros muy conocidos se enfrentarán en la Kings League, que cuenta con su propio reglamento. Gerard Piqué ejerce como presidente de la competición. El 27 de diciembre se celebrará un draft para elegir a los jugadores de las siguientes formaciones.

Porcinos FC, de Ibai Llanos

Saiyans FC, de TheGrefg

1k, de Iker Casillas

Aniquiladores FC, de Juan Guarnizo

Kunisports, de Kun Agüero

Ultimate Móstoles, de DjMaRiio

PIO FC, de Rivers

Rayo de Barcelona, de Spursito

El Barrio, de Adri Contreras

Jijantes FC, de Gerard Romero

Xbuyer Team, de Los Buyer

Los Troncos FC, de Perxitaa

LOS PARTIDOS Y LAS FECHAS

Los partidos de la Kings League se jugarán en un pabellón cerrado de Barcelona y con medidas reglamentarias de fútbol 7. Cada uno contará con dos partes de 20 minutos. En caso de empate al final, tendrá lugar una tanda de penaltis. También habrá VAR.

Las normas de la competición, que se pueden consultar en su página web, incluyen algunas fuera de lo común. Por ejemplo, los presidentes podrán jugar cartas al azar con "armas secretas". De esta manera, los deportistas podrán disfrutar de ventajas como multiplicadores de goles o tiempo de sanción para sus rivales.