De forma casi premonitoria, Aurah Ruiz decidía publicar hace unas horas el que sin duda ha sido uno de sus vídeos más personales y duros. La 'influencer' grancanaria puso rumbo junto a su marido, el futbolista Jesé Rodríguez, y su hijo Nyan a Turquía para estar al lado del deportista grancanario en su nueva andadura profesional como fichaje estrella del equipo turco MKE Ankaragücü.

Sin embargo, a juzgar por las últimas declaraciones que ha dado la joven en las que reconocía que "se me está haciendo super difícil vivir en un país donde no se hable mi idioma. Se me está haciendo muy cuesta arriba. Quedan cuatro meses para que esto se termine y, sinceramente, no veo mi futuro aquí", la pareja ya tenía más que claro que su estancia en el país otomano tenía un fin cada vez más próximo.

Lo que no se esperaba nadie era la bomba que el grancanario y el equipo del que ha formado arte durante medio año estaban a punto de detonar: el grancanario y el MKE Ankaragücü han decidido poner fin al contrato que tenían y, por lo tanto, Jesé Rodríguez deja Turquía.

“Se ha llegado a un acuerdo para que el contrato entre nuestro club y Jesé Rodríguez se rescinda de mutuo acuerdo. Agradecemos a Jesé Rodríguez todo su esfuerzo y sus servicios y le deseamos éxitos en su carrera”, afirmó en un comunicado el Ankaragücu, club turco, al que el grancanario llegó el pasado verano como agente libre después de finalizar su vínculo con la UD Las Palmas.

Kulübümüz ile Jesé Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Jesé Rodríguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/2PwqcKfjSE — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 13 de enero de 2023

Tras este inesperado anuncio, su mujer, Aurah Ruiz ha roto su silencio tras darse a conocer la noticia y lo ha hecho con un emotivo y precioso mensaje tras el nuevo rumbo que tomarán al poner fin a su andadura en Turquía.

"Estoy totalmente orgullosa"

Feliz de ese ansiado cambio de vida que necesitaba la joven, Aurah Ruiz no ha tardado en mostrarle su apoyo público al futbolista en redes sociales con unas palabras con las que queda claro la postura de la grancanaria tras la decisión de su marido. "Nuestra vida ha dado un giro esperado de 360 grados" escribe la muchacha.

"Estoy totalmente orgullosa, de tu esfuerzo, tu constancia, disciplina y buen trabajo... Que comience u nuevo camino pero siempre juntos", desea.