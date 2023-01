Tik tok es una de las redes sociales de moda, sobre todo, entre la gente joven. Muchos de ellos buscan su nicho para crear su propia marca en internet, y eso ha logrado la cuenta canaria @fitnessperorico, creando originales recetas saludables para que sus seguidores puedan hacerlas en su propia casa de una forma sencilla.

Sus contenidos se centran en recetas de todo tipo de comidas, de dulce a salado y con kilocalorías muy bajas y altas en proteínas. Además, el canario acompaña su contenido con buenas dosis de humor que encantan a sus seguidores.

Sus vídeos acumulan grandes cantidades de visitas y ‘me gustas’, pero uno de los más vistos es una receta muy típica de las Islas Canarias: las papas arrugadas con mojo. En menos de un minuto el TikToker explica cómo preparar una receta baja en kilocalorías para poder disfrutar de uno de los manjares de las islas sin saltarse la dieta. “Es puro sabor canario”, le comenta uno de sus seguidores que ha probado la receta.

Entre todas las recetas, el canario también aprovecha para dar algunos consejos de nutrición para bajar peso o ganar masa muscular. Sus recetas se centran en lograr estos objetivos y son muchos los seguidores que deciden probar sus recetas para hacer las dietas “mucho más divertidas”.

Su éxito se basa en lo llamativo de sus recetas, ya que logra que algunos postres como pasteles, bizcochos o la propia ‘Nutella’ sean saludables. Su lema es que se pueden seguir comiendo alimentos que serían considerados prohibidos en cualquier tipo de dieta, si se preparan en casa con alimentos más saludables.

La historia personal de Fitnessperorico

Uno de sus sellos de identidad es que no muestra nunca su rostro, sino que lleva un pasamontañas en la cabeza. Además, Fitnessperorico ha compartido también su propia historia y los cambios que ha realizado en su vida.

“Tenía unos hábitos malísimos que me estaban perjudicando en mi salud y no me gustaba lo que veía. Así que empecé a entrenar y a cambiar mis hábitos”, comenta el TikToker en uno de sus videos en el que se puede observar su cambio físico.