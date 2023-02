Las redes sociales se han volcado con Ithaisa Suárez que en las últimas horas que ha acusado a Biyín de acoso a través de redes sociales por bromear constantemente con la desaparición de Yéremi Vargas. “En su momento hacía humor negro enfocado hacia mi hijo Yéremi. Ya le pedí por favor que parara y se reían en grupo, por lo que tuve que denunciar”. Estos hechos se remontan alrededor de 2013, obligando a Ithaisa a hacer dos denuncias que finalmente fueron archivadas.

Todo empezó durante una entrevista con el youtuber AxelBlaze16. Ithaisa Suárez contó que había llegado a denunciar en su momento a la conocida streamer por hacer chistes de “humor negro” sobre su hijo, aunque el caso fue archivado en su momento. Sara Moledo, nombre real de la creadora, no tardó en responder, negando categóricamente estas acusaciones y amenazando con acciones legales hacia la madre de Vargas.

“Es una señora que me acusa de unas cosas que, no sé, una de dos: o se está equivocando o alguien le está pagando. Llega un punto que ya no sé ni qué creer. Quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Soy muchas cosas en esta vida, pero gilipollas y tonta, no”, manifestó en un directo en su canal de Twich y añadió: “Sé lo que he hecho en mi vida, tengo pruebas y por eso estoy absolutamente tranquila”, se defiende Biyin.

"Todo surgió porque Ithaisa Suárez le puso un tuit a Sara (Biyín) y le dijo algo así como 'Déjame en paz'. Y Sara flipó porque no le había puesto nada, y fue a hablar con ella por privado. E Ithaisa no quería hablar con ella. Creo que la bloqueó, entonces acudió a mí: 'Oye, ¿puedes intentar hablar con ella tú y decirle que yo no tengo nada que ver con esto?'", contó AuronPlay, pareja de Biyin y que también ha sido incluido en esta polémica.

"Entonces yo la hablé por privado a Ithaisa, estoy hablando de hace 10 años, y le dije 'Oye, igual no me conoces pero que sepas que esto que acabas de poner la acaba de preocupar que lo flipas'. Porque vale que ella ponía cosas en Twitter... un humor así complicadete, pero no puso nada ni de la madre ni del hijo", continuaba AuronPlay.

"A mí me han metido en el plato de una manera muy gratuita. ¿Pero qué coño voy a acosar yo a esta señora ni a ninguna otra? ¿Estamos completamente locos?", argumentó AuronPlay durante el directo junto a su pareja. “Ya sabes cómo va esto, mañana cancelarán a Ibai, otro día a otro...”, se defiende el streamer.

División de opiniones

Los seguidores de la pareja tildan los comentarios de “humor negro” y quitan hierro al asunto, mientras que otros usuarios consideran que sus publicaciones son intolerables.

En socialblade podemos ver como @_biyin_ borro mas de 30 tweets, ¿porque será? pic.twitter.com/kHrMHLXwa9 — YSYSMO (@AsapGavi) February 5, 2023

En las últimas horas, ambos han borrado más de una treintena de tuits y comentarios en otros sitios web, intentando controlar la oleada de críticas, cancelaciones y capturas que han surgido en redes sociales con respecto a sus publicaciones de humor negro.

Todos tenemos un pasado del que nos podemos arrepentir más o menos. Es una realidad y el que niegue esto es un cínico. El tema es que lo peor que ha hecho Sara no es ese pasado. Lo peor que ha hecho Sara es cómo trata a sus seres cercanos, managers, amigos e incluso pareja. — Ismael Prego (@Wismichu) February 5, 2023

Entre los detractores se encuentra el streamer gallego Wismichu, muy amigo en el pasado de AuronPlay. En su directo, Biyín había asegurado que este creador "maltrató a su novia con 16 años", algo que ha provocado una respuesta en forma de hilo de Twitter. "Lo peor que ha hecho Sara no es ese pasado. Lo peor que ha hecho Sara es cómo trata a sus seres cercanos, managers, amigos e incluso pareja", ha disparado.

Wismichu ha asegurado que esto ha empeorado “desde que se ha hecho famosa y tiene poder” y ha afirmado que utiliza ese poder “para hacer daño y quedar por encima de la gente que la enfada” aunque ha añadido que “vive con un miedo constante a que la gente sepa realmente cómo es”, ya que tiene mucho que perder.