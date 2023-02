Biyín y AuronPlay han sido los protagonistas indiscutibles de la última semana en redes y no precisamente por algo bueno. La pareja de streamers se ha visto envuelta en una gran polémica después de que comenzara a salir a la luz el tipo de comportamiento que tuvieron en Twitter en 2013.

Todo comenzó con una entrevista del youtuber Axel a Ithaisa Suárez, madre del desaparecido Yéremi Vargas. En un momento del encuentro, ella recuerda el acoso que sufrió en 2013, mientras buscaba a su hijo.

Polémica con Biyín

"Los tuiteros me hicieron mucho daño. Por ponerte un ejemplo, una de ellas era Sara Biyín", recordó Suárez: "Hizo bastante humor negro sobre mi hijo. Se reían en grupo y yo tuve que denunciar a @Aparcada".

Rápidamente, al darse por aludida, Biyín, muy enfadada, quiso negar las acusaciones. Matizó que ella no había hecho nunca llamadas telefónicas dando pistas falsas ni había escrito alguno de los mensajes más horrorosos.

En algunas de las imágenes los tuits dirigidos a Ithaisa Suárez están borrados y solo se ve la respuesta desesperada de la madre pidiendo que paren. En otras se ven comentarios racistas, apologías nazis, supuestamente de broma, y más tuits discriminativos.

Desde entonces, no dejan de salir acusaciones que también involucran más directamente a AuronPlay.

El creador de contenido decidía dedicar su último directo de Twitch a aclarar su pasado y no ha recurrido a excusarse: “No voy a usar el paso del tiempo o el humor negro como excusa. Esos tuits no eran de humor negro, eran de ser un gilipollas”.

Se disculpó con Ithaisa

El streamer además, ha reconocido que también se avergüenza de los vídeos que hacía en esa época en la que se dedicaba a criticar e insultar a otros creadores. “Muchos me piden que reaccione ahora a mis primeros vídeos, pero no soy capaz, me da demasiada vergüenza”. El streamer asegura que ha cambiado y que entiende que a la gente le impacte leer a día de hoy esas publicaciones. Tampoco ha querido escudarse en la edad que tenía, ya que “sí era maduro para levantarme a las 5 de la mañana para trabajar”.

Uno de los momentos más delicados de sus directos fue cuando desveló que la madre de Yéremi Vargas, el niño canario desaparecido, se puso en contacto con él para intentar entender lo sucedido y ella aceptó sus disculpas. También desmentía que en ningún momento la ofrecieron dinero ni participaron en bromas telefónicas.

Por último, Auronplay cerraba el streaming comunicando a sus seguidores que dejará las retransmisiones en directo por unos días porque necesita desconectar y descansar.