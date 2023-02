Las prisas siempre son malas consejeras y a veces hacen que se cometan fallos en acciones tan mecánicas como el envío de un Bizum. Pones la cantidad que quieres traspasar y justo cuando vas a añadir el destinatario... ¡Te equivocas y entras en pánico!

Tranquilidad. Todo tiene solución. Normalmente, antes de confirmar el envío la propia aplicación te "obliga" a reconfirmar todos los datos, pero errar es de humanos, no te preocupes. Lo primero que debes hacer es avisar al contacto al que le ha llegado el dinero de que ha sido un error y apelar a su buena voluntad para que te envíe de vuelta el importe.

Si esto no sucede y no te lo devuelve, deberás contactar con tu entidad bancaria y aduciendo a que has realizado un traspaso por Bizum de forma accidental, solicitar la retrocesión de ese pago. Normalmente, tienes varias vías para realizar la gestión, ya sea por teléfono, chat o correo electrónico del servicio de atención al cliente de tu banco.

Enviar y recibir dinero de la forma más cómoda

Bizum es en la actualidad popularmente conocido, por ser uno de los métodos más cómodo y habitual para enviar y recibir dinero de manera instantánea y sin comisiones a través del teléfono móvil. Los pagos se efectúan directamente entre las cuentas de los usuarios tras la autorización correspondiente por su parte.

Un amplio número de entidades bancarias en España ya cuentan con este sistema dentro del abanico de servicios que ofrecen a sus clientes. Dentro de las condiciones que se incluyen a la hora de darse de alta, se especifica que sólo se pueden realizar un máximo de 60 operaciones (envíos o recepción al mes). La cantidad del envío no puede ser inferior a los 50 céntimos y un máximo de 500 euros por operación, con un límite acumulado de 2.000 euros al día.