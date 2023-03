Es el sueño de todos aquellos que con regularidad y con esperanza sellan la lotería todas las semanas -algunos incluso a diario-. Una mujer estadounidense, Verónica Cruz, vivió una de esas sorpresas que muchos anhelan que les suceda al menos una vez en la vida.

Cruz, residente en el estado de Iowa (Estados Unidos) donde trabaja en un restaurante, adquirió una tarjeta de 'Rasca y Gana' en un supermercado y se alegró enormemente cuando vio que resultaba premiada con lo que ella pensaba que eran sólo 100 dólares (unos 90 euros aproximadamente).

La mujer se acercó al supermercado con el fin de hacer una compra rápida antes de llegar a casa, rutina que sigue con regularidad al terminar su horario laboral. Como en otras ocasiones, se hizo con una tarjeta de 'Rasca y Gana', que rasgó una vez estaba en su domicilio y tras la primera alegría de ver que estaba premiada, tuvo unos minutos de confusión, porque se dio cuenta de que en realidad había sido agraciada con el bote de 100.000 dólares (un poco más de 90.000 euros).

Un futuro mejor

Tras la noticia, Verónica Cruz hizo partícipe a toda su familia, pese a que ya era una hora intempestiva (las 3.00 horas de la mañana).“Desperté a todos mis hijos y lo celebré con ellos. Fue un subidón de adrenalina”, comentó.

Cruz todavía no sabía muy bien en qué lo iban a invertir este cuantioso premio, aunque una cosa sí que está clara, su objetivo es ayudar a sus hijos para que tengan un futuro mejor. "En nuestra familia no pasan cosas así… Sé que esto va a ser algo para mejorar nuestra vida y sentirnos libres para hacer cosas que antes no podíamos hacer”, apuntó.