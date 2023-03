En plena era digital, desgraciadamente, es cada vez más frecuente la aparición de ciberestafas que tienen como principal objetivo la obtención de datos personales -sobre todo los bancarios- para intentar sustraer dinero de las mismas. Los delincuentes no tienen reparto e incluso la propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido objeto de uno de estos timos. El ente ha tenido que emitir un comunicado para advertir a los usuarios sobre una estafa que está operando en la red y que puede tener trágicas repercusiones, sobre todo en la económico.

En esta ocasión, el engaño está relacionado con el procedimiento para obtener el carnet de conducir, un proceso que puede ser muy difícil para muchas personas, ya que consta de dos exámenes, uno teórico y otro práctico. La estafa consiste en que se ofrece a los futuros conductores conseguir el carnet sin tener que presentarse a ninguna prueba, por lo tanto, sin necesidad de examinarse.

La contraprestación: 653 euros por adelantado. No obstante, los estafadores siempre advierten de que las personas interesadas en conseguir la licencia mediante este 'milagroso' método, deben saber ya conducir.

⚠️⚠️Para obtener el permiso de conducir SIEMPRE es necesario superar un examen teórico y otro práctico.



👀 Mucha atención a las ofertas que circulan por Internet y que te ofrecen, previo pago, obtener el carné sin aprobar ningún examen.



No hagas caso porque ES UNA ESTAFA. pic.twitter.com/0kGMHJEKzg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 27 de marzo de 2023

Sin embargo, no hay más que fijarse bien en el mensaje, para caer en la cuenta de que no es para nada fiable, sobre todo, porque en España este procedimiento no es legal, y segundo, porque el texto del mensaje está lleno de faltas de ortografía.

Otros 'ciberengaños'

No es la única estafa que corre por las redes en estos días relacionado con la DGT. Hay otra en la que los delincuentes se hacen pasar por miembros de la DGT e intentan robar los datos bancarios de las víctimas.

Lo hacen a través de un envío de correo electrónico masivo indicando que existe una falsa multa de tráfico, en el que se incluye también el logo oficial de la DGT, por lo que genera dudas en las personas que reciben el email.

Al abrir el enlace adjunto para abonar la sanción, solicita que se ingresen los datos de la tarjeta de crédito y ahí es cuando los ciberdelincuentes duplican la tarjeta. En este sentido, la DGT recuerda que las notificaciones de multas se hacen única y exclusivamente se hacen por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) -para el que los usuarios deben estar dados de alta-.