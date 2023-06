Hacer deporte y mantenerse activo es fundamental en todas las etapas de la vida, incluyendo la vejez. A medida que envejecemos, el ejercicio se convierte en una poderosa herramienta para mantener la salud física y mental, mejorando la calidad de vida y promoviendo el bienestar general. En esta ocasión, la historia de Carlota, una mujer centenaria que continúa practicando deporte regularmente, nos muestra el impacto positivo que puede tener el ejercicio en la vida de las personas mayores. Su dedicación y vitalidad son un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para comenzar a moverse y disfrutar de los beneficios de una vida activa.

Esta herreña acaba de celebrar su cumpleaños número cien con una vitalidad y energía envidiables. Dos veces a la semana, esta valiente mujer asiste a clases de aquagym en las piscinas de La Caleta, ubicadas en El Hierro, una de las hermosas islas de Canarias. Recientemente, un equipo de Radio Televisión Canaria tuvo el privilegio de acompañarla a una de sus clases para descubrir el secreto detrás de su envidiable estado físico.

A pesar de su avanzada edad, el único indicio visible de que Carlota ha vivido un siglo son las muletas que utiliza para moverse. Sin embargo, su actitud y vitalidad desafían cualquier expectativa. Carlota nunca falta a su actividad favorita en las piscinas de La Caleta, en el municipio de Valverde.

Cuando se le preguntó cuál es su secreto para mantenerse tan en forma, Carlota atribuyó su energía al mar. Considera que el mar le brinda vida y mientras su salud se lo permita, no tiene intención de dejar de asistir a sus clases de aquagym. Con una sonrisa en su rostro, Carlota reiteró: "Mientras la salud me lo permita, seguiré viniendo y creo que me lo va a permitir un poquito más", según ha informado a los micrófonos de Televisión Canaria.

La historia de Carlota es inspiradora y nos enseña que la edad no tiene por qué limitarnos. Su determinación y amor por el mar y el ejercicio demuestran que la vitalidad y el bienestar están al alcance de todos, sin importar cuántos años hayamos vivido. Carlota es un ejemplo de cómo mantener una mente y un cuerpo activos pueden marcar la diferencia en la calidad de vida, incluso en una edad tan avanzada.

Su dedicación y entusiasmo por mantenerse en forma son un recordatorio para todos de la importancia de cuidar de nuestra salud y aprovechar al máximo cada día. Carlota es un verdadero tesoro de la comunidad canaria y su historia nos inspira a seguir adelante y perseguir nuestros sueños sin importar la edad que tengamos.