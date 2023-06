La presencia de mascotas en establecimientos públicos sigue siendo un tema debatido en la sociedad. Mientras que para algunos es una experiencia agradable, otros pueden sentirse incómodos o reacios a su convivencia en estos espacios. Un reciente intercambio en las redes sociales ha captado la atención de los usuarios y ha generado opiniones encontradas.

En una reseña sobre un local, un cliente expresó su disgusto por permitir la entrada de perros al establecimiento. El comentario decía: "Permiten la entrada de perros en el local. Es repugnante. Deberían informar". Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la respuesta contundente del propietario.

El dueño del local respondió sin reservas al comentario del cliente, sorprendiendo a todos con su reacción. "Hola Javier, te informamos que permitimos y seguiremos permitiendo la entrada de perros en todos nuestros locales, ya que su visita es más agradable que la de personas como tú. Tu comentario es asqueroso. Gracias", declaró el propietario.

Reacciones en las redes sociales

El tuit compartido por @soycamarero, bajo el título de "Zascote", se ha vuelto tendencia en las redes sociales, acumulando casi dos mil "me gusta" y generando numerosos comentarios que elogian la respuesta del dueño. Algunos usuarios expresaron su deseo de visitar el establecimiento, destacando su apoyo a lugares que permiten la presencia de mascotas. Comentarios como "¡Me encantaría ir a ese bar! ¡Ojalá hubiera más así!" y "Felicitaciones por la respuesta, eres genial" fueron comunes entre los elogios.

Sin embargo, también hubo comentarios que cuestionaron la actitud del propietario, considerando su respuesta inapropiada. Algunos usuarios expresaron su desacuerdo, manifestando que no visitarían el local debido a los modales del dueño. Comentarios como "Personalmente, no iré a ese café. No me gustan los modales del dueño" y "La respuesta del dueño ha sido lamentable" reflejaron la división de opiniones.