Rachel Kennedy, una joven británica de 19 años en aquel entonces, vivió una situación desafortunada al perder una gran fortuna después de acertar la combinación ganadora de Euromillones, la lotería a la que jugaba regularmente. El premio ascendía a la asombrosa suma de 182 millones de libras esterlinas (unos 210 millones de euros), lo que la habría convertido en una multimillonaria. Sin embargo, un "absurdo" error cometido impidió que pudiera reclamar esa increíble suma.

La decepción fue abrumadora tanto para Rachel como para su ex pareja. Después de comprar el boleto ganador para el sorteo del viernes 26 de febrero de 2021, vieron cómo su sueño se esfumaba. La combinación seleccionada fue 6, 12, 22, 29 y 33, con los números estrella 6 y 11. Habían repetido esta misma combinación durante las cinco semanas anteriores, y finalmente parecía que su perseverancia iba a ser recompensada. Habían adquirido el billete en línea con la intención de repetir la misma serie de números en cada sorteo. Para ello, establecieron un cargo automático en su cuenta bancaria para participar en el juego.

Desafortunadamente, esta estrategia les costó el premio. Mientras celebraban lo que creían ser su victoria, recibieron una llamada de la Lotería Nacional del Reino Unido, quienes les informaron que ni Rachel ni su novio habían realizado la compra de ningún billete para ese sorteo en particular. Resultó que la apuesta automática no se pudo realizar debido a que el pago fue rechazado. La cuenta bancaria asociada no tenía fondos suficientes para cubrir el cargo. Rachel se había olvidado de recargar su monedero virtual, lo que impidió que el sistema realizara la apuesta con su combinación semanal. Sin darse cuenta, solo recibió un mensaje en su aplicación de lotería en su teléfono móvil que decía "combinación ganadora", lo que la llevó a creer erróneamente que había ganado la lotería.

Rachel reflexionó sobre esta desafortunada experiencia ante The Sun, admitiendo que se dejó llevar por la emoción: "Ya estaba imaginando nuestra casa y el coche de ensueño, creo que me dejé llevar un poco". Cuando recibieron la llamada de la lotería, se ilusionaron aún más, solo para descubrir la amarga verdad. "Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y me dijeron: 'Sí, tienes los números correctos, pero no tenías fondos en tu cuenta para pagar el boleto, así que en realidad no se realizó'", relató.

La expareja de Rachel, Liam, fue quien más sufrió las consecuencias de esta supuesta victoria. Rachel confesó que "se sentía en la cima del mundo cuando creía que habíamos ganado, pero cuando me enteré de que no era así, él estaba más preocupado que yo". Por su parte, Liam admitió que ya había imaginado cómo gastar el dinero mentalmente. "Se me rompió el corazón cuando escuchamos al hombre al otro lado del teléfono decir que en realidad no habíamos comprado el boleto", confesó.