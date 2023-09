"La papa arrugada es la mayor estafa y el mayor timo de la historia de la humanidad", dijo en su canal el influencer." ¿De dónde coño se inventó la papa arrugada? Es una patata normal". Estas son las palabras que ha dicho el influencer Misho Amoli en un vídeo de Tik Tok, plataforma donde tiene medio millón de seguidores.

Como es habitual en este tipo de polémicas, ha suscitado mucho debate en las redes sociales que debaten alrededor de un plato que para muchos sus expectativas se ven mermadas por una mala elección a la hora de degustarlas.

Claves y secretos

Las papas arrugadas con mojo son una receta canaria que ha ido pasando de padres a hijos durante generaciones. Tras llegar procedente de América en el siglo XVII, este tubérculo se convirtió en un producto esencial en la dieta de los isleños. Canarias fue la puerta de entrada de este producto a Europa, pero los isleños consiguieron preservar esas variedades antiguas de este producto, de las que muchas se adaptaron a Canarias y que hoy cuentan con una Denominación de Origen Protegida. Dado su larga historia existen centenares de formas de elaborar este plato tan representativo de la cocina de las Islas. Sin embargo, los cocineros conocen ciertos secretos para conseguir que esta receta no disguste a casi ningún paladar.

Aunque no se sabe el origen exacto de esta elaboración, la cocinera Dolores García apunta a que fueron los pescadores canarios los primeros en ponerla al fuego. A bordo de los barcos de pesca y para no gastar el agua dulce que tenían para beber, no les quedaba otro remedio que guisar las papas con el agua que sacaban del mar. Otra teoría apunta a los antiguos agricultores, que bajaban a la costa a lavar este producto con agua salada antes de cocinarlas, para no malgastar el agua potable, un bien que ha sido siempre escaso en la Isla.

Reconocimiento a una tradición del Archipiélago. Así han catalogado los cocineros canarios la distinción otorgada a las papas arrugadas con mojo, que se han convertido en la primera de Las 7 Maravillas Gastronómicas de España, una noticia que los chefs creen que ha sido toda una hazaña para la cocina isleña.