Cuando una tendencia se pone de moda en las redes sociales no hay quien la pare y eso es lo que ha pasado con el reto viral mundial de TikTok de imitar la estética cinematográfica del director, guionista y productor estadounidense Wes Anderson (El gran hotel Budapest, Asteroid City, Academia Rushmore) en escenas del día a día, en exteriores o incluso sus vacaciones.

Esta moda también ha llegado a Canarias. El astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina (gustavomedinaphoto.com) se ha sumado a esa tendencia y ha publicado un reel en su cuenta de Instagram que ha titulado Lanzarote vista por Wes Anderson. Las imágenes están realizadas con la técnica del timelapse y en las mismas se ven paisajes conejeros como La Geria, Janubio o el puerto deportivo Marina Rubicón, en Playa Blanca (Yaiza), entre otros lugares de la Isla.

Aunque las escenas de Anderson destacan por su colorido, en Lanzarote la paleta de colores es limitada, con gamas de marrones, ocres y negros que acompañan el blanco y el verde tan característicos de la isla de los volcanes y heredados de la influencia del artista César Manrique para las construcciones isleñas.

El estilo de Wes Anderson en el cine ha traspasado la gran pantalla y son muchos los que se han animado a replicar el estilo característico de este conocido director, con planos simétricos, los cenitales y colores pastel así como sus movimientos de cámara.

El director de cine está abrumado

En declaraciones a The Times, Wes Anderson aseguró hace unos meses que el homenaje que le rinden a lo largo del mundo con el reto viral en su honor le da mucho pudor, por lo que ha decidido evitar ver cualquiera de esos vídeos.

"Soy muy bueno protegiéndome de ver todas esas cosas. Si alguien me envía algo así, inmediatamente lo borro. Por favor, lo siento, no me enviéis cosas de personas que me versionan", ha confesado Anderson para The Times.

"No quiero verlo. Me hace pensar: '¿Es eso lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir?'. No quiero ver a alguien más pensando en lo que trato de ser porque, Dios sabe, entonces podría comenzar a hacerlo", ha indicado el cineasta.

La Intelingencia Artificial (IA) también se ha sumado al reto viral con las particularidades fílmicas de Wes Anderson. Los vídeos con la etiqueta #wesanderson en TikTok alcanzan los 2,4 millones de visualizaciones.

El director ha presentado en la Mostra de Venecia La maravillosa historia de Henry Sugar. Se trata de no solo su segunda película del año -hace apenas dos meses y medio estrenó en salas 'Asteroid City'- sino también su segunda adaptación de un relato de Dahl tras la magistral ‘Fantástico Sr. Fox’ (2009).

Exposición de fotografías en Yaiza

Gustavo Medina (fotografía), Saro Quevedo (pirografía) y Yaizart (diseño gráfico) exponen sus trabajos en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza. La muestra, inaugurado el pasado 1 de septiembre después del pregón que inauguró las fiestas patronales de Los Remedios, se podrá ver hasta el próximo viernes, día.

La exposición lleva por título Yaiza al natural y se pueden ver distintos rincones del municipio.