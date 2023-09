Vivimos tiempos complicados y cada día se cuentan por miles las personas que se echan a la calle en búsqueda de empleo. Aunque cada vez son menos los que acuden directamente a los negocios con su CV y son más los que utilizan los portales o aplicaciones de búsqueda de empleo para contactar directamente con el dueño o encargado de contratación de la empresa. Esto es lo hizo el protagonista de la siguiente historia.

La famosa cuenta de Twitter @soycamarero se ha hecho eco de una presunta conversación entre un hombre que buscaba trabajo de camarero y el dueño de un restaurante. La charla, inicialmente cordial, se convirtió en un choque de opiniones que suscitó críticas y reflexiones en la red social de Elon Musk.

El hombre interesado en trabajar como camarero en un bar de un pueblo español envió su currículum al propietario del establecimiento. El propio dueño se sorprendió de lo "impecable" del currículum, creyendo que podía ser falso. Aún así, eso es una simple anécdota dentro de la discusión.

El conflicto se desató cuando el dueño del bar propuso una prueba de trabajo. El aspirante preguntó sobre la duración y la remuneración de la prueba, lo que hizo que la conversación cambiase de tono. El empresario afirmó que durante la prueba no se le daría de alta y le comentó que preguntar desde primera hora por el sueldo le parecía algo "de mal gusto". Ahí, el aspirante argumentó que conocer la remuneración era esencial.

Preguntar por el salario

"Perdona, pero para nada es de mal gusto preguntar cuánto me va a pagar. Para eso trabajo, para cobrar, y sino me interesa, pues no iría. Claro que me preocupa pues porque ya me han dicho en otros sitios que me pagarían 5 euros la hora y eso no lo voy a aceptar", respondió.

Acompañadme en esta triste historia del cuento " No encontramos camarero"

Empiezo el hilo: pic.twitter.com/wWtKcA2QXu — Soy Camarero (@soycamarero) 29 de agosto de 2023

El diálogo se tornó más áspero cuando el dueño del bar presentó su oferta de trabajo: 30 euros por medio día de trabajo y 50 euros por ambos turnos. La conversación evolucionó hacia una discusión sobre el salario por hora y las condiciones laborales en el sector de la hostelería.

Lo que más denunció el hombre fue que el dueño del bar considerase que limpiar el local tras cada servicio era algo ajeno al trabajo por el que le contrataban. Es decir, horas extras no remuneradas. Y limpiar un restaurante tras un largo servicio no se hace en cinco minutos, eso desde luego.

La polémica se viralizó en Twitter y numerosos usuarios expresaron indignación mientras que otros aprovechaban para comentar sus malas experiencias laborales dentro del sector de la hostelería.