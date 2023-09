La Inteligencia Artificial (IA) ha consolidado su presencia en la sociedad de manera permanente. Cuando se combina la tecnología con la creatividad, la inspiración y el ingenio característico de los habitantes de las Islas Canarias, los resultados pueden ser históricos, al igual que lo fue un episodio pasado en la región.

Huella en la historia

Recientemente, numerosos usuarios de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) han comenzado a utilizar una innovadora función de IA que permite traducir las voces de los videos a varios idiomas sin cambiar el tono de voz original. Este avance tecnológico ha sido aplicado a una amplia variedad de contenidos, incluyendo escenas de series de televisión, discursos políticos, citas célebres y vídeos virales. En este contexto, los canarios han demostrado su capacidad única para utilizar los medios de comunicación como un vehículo para que personas anónimas de las islas de Canarias dejen su huella en la historia.

He estado probando yo mismo la IA esa que dobla voces a otros idiomas y, efectivamente, vivimos en el 2090. pic.twitter.com/67mqZJ6YGc — Kim Jong-un (@norcoreano) September 13, 2023

Uno de los momentos icónicos que ha sido traducido con esta tecnología es la famosa expresión "¿qué hago, mi niño, me lo cargo al hombro?", pronunciada por Tomás Dorta en un programa de Televisión Canaria antes de su fallecimiento a principios de año. En esa ocasión, Tomás estaba pidiendo ayuda pública después de la trágica muerte de un hombre sin hogar a quien había acogido en su casa tres semanas antes y para quien no tenía recursos para proporcionar un entierro digno. Sin embargo, esta frase, sacada de contexto, se convirtió en un chiste repetido constantemente en Canarias, dejando de lado completamente la desgarradora historia de pobreza y exclusión social que había detrás de ella.

Las IA van a más

El usuario @Serthland, en la plataforma X, recordando este momento y aprovechando un hilo de discusión que recopilaba los vídeos más populares de España, decidió utilizar la IA para hacer viral la pregunta en inglés: "What do I do, my child?". Esta traducción inteligente y artificial de la famosa pregunta capturó la atención de la audiencia y se compartió ampliamente.

@Isletenho, en respuesta a este usuario, también utilizó la IA para traducir uno de los momentos más memorables de la televisión canaria, que involucraba un complicado accidente de tráfico en Gran Canaria. El resultado de aplicar la IA a estas situaciones dejó a todos impresionados y demostró el potencial de esta tecnología para conectar y entretener a las personas de una manera innovadora.