Los "chemtrails", una teoría de la conspiración que ha persistido a pesar de los esfuerzos por desmentirla, se refieren a la creencia de que ciertos rastros dejados por aviones en el cielo son en realidad rastros químicos utilizados con fines oscuros, como propagar enfermedades, inducir sequías o controlar a la población. En realidad, estos rastros son simplemente estelas de condensación que se forman detrás de los aviones en condiciones atmosféricas específicas de temperatura. No es necesario que sean aviones a reacción; incluso aviones de hélice pueden dejar estas estelas.

Se ha explicado en repetidas ocasiones que la única evidencia conocida de fumigación masiva en la historia fue el uso del agente naranja en Vietnam. Las aeronaves, ya sean avionetas o aviones de pasajeros, no tienen la capacidad de modificar el clima o deshacer nubes. Su carga principal es transportar pasajeros, su equipaje y, en algunos casos, carga aérea en las bodegas, sin margen para transportar cargas adicionales.

A pesar de estos desmentidos, se han difundido videos que pretenden demostrar la existencia de aviones fumigadores, pero en realidad muestran aviones de extinción de incendios, aviones de transporte adaptados con sistemas tipo MAFFs para combatir incendios forestales y aviones cisterna que llevan depósitos de queroseno.

Algunas personas han afirmado que los pilotos muestran parches de cazadora o botones de cabina etiquetados con la palabra "chemtrail", pero esto se ha interpretado como una broma o una forma de hacer frente a la persistencia de esta teoría de la conspiración.

Leyenda urbana

La leyenda urbana de los "chemtrails" se originó en parte debido a un estudio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025", que se centraba en mejorar la predicción meteorológica y no en la manipulación del clima. Sin embargo, algunos malinterpretaron este estudio y lo utilizaron como evidencia de la existencia de una conspiración para modificar el clima.

Además, se ha mencionado una patente que propone sembrar partículas reflectantes en la atmósfera superior para combatir el calentamiento global. Aunque esta patente existe, se trata de una idea teórica y no de una práctica real de fumigación.

La teoría de los "chemtrails" carece de fundamento científico y se basa en malentendidos y desinformación. Las estelas de condensación son un fenómeno atmosférico natural y no una conspiración para modificar el clima o dañar a la población. La ciencia y la evidencia respaldan la explicación de las estelas de condensación, y no hay pruebas creíbles que respalden la teoría de los "chemtrails".